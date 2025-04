ETV Bharat / offbeat

వంటింట్లో ఇది ఉంటే "చింతపండు" అవసరమే లేదు - గ్యాస్ ట్రబుల్​ ఉన్నవారూ తినొచ్చు! - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి - TAMARIND SUBSTITUTE RECIPE

Best Recipe for Instead of Tamarind : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి కారణంగా పొట్టను వ్యాధుల పుట్టగా మారుస్తున్నాం. అడ్డు అదుపు లేకుండా తినడం కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా గ్యాస్, ఎసిడిటీ, అజీర్ణం వంటి జీర్ణ సమస్యలు సర్వ సాధారణమైపోయాయి. అందులోనూ ముఖ్యంగా ఆఫీసులో పని చేసే వాళ్ల దగ్గరి నుంచి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చునే వాళ్లు, చిన్న పిల్లల వరకు ఎక్కువ మందిని ఇబ్బందిపెడుతోన్న సమస్య గ్యాస్ ట్రబుల్. ఈ టైమ్​లోనే చాలా మంది గ్యాస్​ని ప్రేరేపించే పులుపు ఆహారాలను పక్కన పెడుతున్నారు. అందులో "చింతపండు" కూడా ఒకటి.

అయితే, కూరలు, సాంబార్, రసం వంటి చేసుకునేటప్పుడు అందులో కొద్దిగైనా చింతపండు ఉండాల్సిందే. లేదంటే వంటకాలకు సరైన టేస్ట్ రాదనే భావనలో ఉంటారు. ఈ టైమ్​లోనే చాలా మంది చింతపండుకి బదులుగా మరేదైనా మంచి ప్రత్యామ్నాయం ఉంటే బాగుండు అని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారు తమ ఆలోచనను నిజం చేసుకునే గొప్ప రెసిపీ ఉంది. అది కూడా వేసవిలో దొరికే పచ్చిమామిడికాయలతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది! దీన్ని చింతపండుకి బదులుగా సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవారికి కూడా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. మరి, అదెంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చింతపండు లేకుండా ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు'' - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్​ వేరే లెవెల్!