హెల్దీగా ఉండాలంటే ఆహారమే కాదు- డైలీ ఈ గింజలు కూడా తినాలి! - What Seeds Good for Health

What Seeds that are Beneficial to Health: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పౌష్టికాహారంతో పాటు కొన్ని రకాల గింజలను తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వీటిలో మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ వంటివి పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అయితే, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏ గింజలు తీసుకోవాలి ? వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటీ ? అనే విషయాలను ప్రముఖ డైటీషియన్​ 'డాక్టర్​ శ్రీలత' చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీ కోసం..!

చియా సీడ్స్ : సీడ్స్​లో మన శరీరానికి అత్యంత అవసరమైన పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. చియా గింజలలో కూడా పీచు ఎక్కువగా లభిస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్​, నాణ్యమైన ప్రొటీన్​, అనేక రకాల ఖనిజాలు, శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. సుమారు 2 టేబుల్​ స్పూన్ల చియా గింజల ద్వారా 10 గ్రాముల పీచుని పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విత్తనాలను పండ్ల రసాలలో లేదా బాదం పాలలో నానబెడితే మృదువుగా మారతాయి. ఆ తర్వాత వాటిని తాగడం ద్వారా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చంటున్నారు.

గుమ్మడి గింజలు : ఈ గింజలలో మన హెల్త్​కు మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవసరమయ్యే మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాలకు మేలు చేస్తుంది. గుమ్మడి గింజలను సూప్​లు, సలాడ్​లలో కలిపి తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

దానిమ్మ గింజలు : మన శరీరానికి అవసరమయ్యే విటమిన్​ సి దానిమ్మ గింజల్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇంకా మన కణాలకు మేలు చేసే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇందులో అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం మంచిదన చెబుతున్నారు.

క్వినోవా : మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజల్లో క్వినోవా కూడా ఒకటి. ధాన్యంలా కనిపించే వీటిలో ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. సుమారు కప్పు క్వినోవా తీసుకోవడం ద్వారా 8 గ్రాముల ప్రొటీన్​ పొందవచ్చు. వీటిని అన్నంలాగానే వండాలి. ఉదయాన్నే క్వినోవా తినడం వల్ల పీచు పదార్థం, ప్రొటీన్​, ఇనుము పొందవచ్చని చెబుతున్నారు

అవిసె గింజలు : వీటిలో పీచు పదార్థం, ప్రొటీన్లు, ఒమేగా- 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ వీటిని తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్​ ప్రెషర్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. దాదాపు 2 టేబుల్​ స్పూన్ల అవిసె గింజల్లో 7 గ్రాముల ప్రొటీన్​ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.