రైతులకు 30 రోజుల్లోనే 40 వేల ఆదాయం! - పంజాబ్​లో మహిళా రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

- పట్టు సాగులో రాణిస్తున్న రైతులు - నష్టాల సాళ్ల నుంచి లాభాల సాగులోకి!

Published : September 25, 2025 at 9:53 AM IST

Best Profitable Farming Idea : ఆరుగాలం శ్రమించినా పంట దిగుబడి ఆశించిన స్థాయిలో రాకపోతే అన్నదాత కళ్లలో ఆనందం ఉండదు. కొన్నిసార్లు పురుగు మందుల నుంచి కూలీల వరకు ఖర్చు చేసినా డబ్బు వెళ్లని పరిస్థితులుంటాయి. అప్పులు తెచ్చి వాటిని తీర్చలేని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రైతులు నేటి రోజుల్లో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అలాంటి వాటిల్లో "పట్టు పురుగుల పెంపకం" ఒకటి. దీని ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చు. సంప్రదాయ వాణిజ్య పంటలతో పోలిస్తే పట్టుపురుగుల పెంపకం ద్వారా మంచి లాభసాటి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు పంజాబ్​కి చెందిన ఓ మహిళా రైతు. మొదట ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ వాటిని లెక్కచేయకుండా మల్బరీ సాగుని కొనసాగించింది. ప్రస్తుతం తక్కువ టైమ్​లో తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తూ ఎంతో మంది యువ రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి, పట్టు పెంపకంలో ఆ మహిళా రైతు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పంజాబ్​లో పట్టు పురుగుల పెంపకంలో మంచి ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్న ఆ మహిళా పేరు సుశీలాదేవి. 45 ఏళ్ల వయసున్న ఆమె దురాంగ్ ఖాడ్ గ్రామంలో నివసిస్తూ తనకున్న చిన్న ప్లేస్​లో పట్టు పరుగుల పెంపకం కోసం షెడ్డులు ఏర్పాటు చేసింది. అందులో సెరికల్చర్ ట్రేలను రూపొందించి మల్బరీ ఆకుల సాగు చేపట్టింది. 25 సంవత్సరాల క్రితం సుశీలాదేవి చిన్న స్థాయిలో పట్టు పురుగులను పెంచడం స్టార్ట్ చేసింది. ఊరగాయలు, మురబ్బా తయారు చేయడం ద్వారా ఆమె అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతూ సెరికల్చర్​ కొనసాగించింది. అప్పట్లో ఒక్కో పట్టు పురుగుల సైకిల్​కి కావాల్సిన మల్బరీ ఆకులు కొనడానికి రూ. 6,000 నుంచి 7,000 ఖర్చు అయ్యేదని చెబుతున్నారు సుశీలాదేవి. 40 రోజుల శ్రమ తర్వాత కేవలం రూ. 10,000 మాత్రమే మిగిలేవన్నారు. అదే టైమ్​లో దీన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తే భవిష్యత్తులో మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తుందా? లేదా? అని పలుమార్లు తనలో తాను సంభాషించుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

దారి చూపిన ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్!

2022లో పఠాన్‌కోట్ ఫారెస్ట్ డివిజన్​కు చెందిన ధర్మవీర్ దైరు అనే డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (DFO) పంజాబ్​లోని ధార్ బ్లాక్​లో సెరికల్చర్‌ను పునరుద్ధరించడం మొదలెట్టారు. అది సుశీలాదేవి వంటి మహిళలతో పాటు ఎంతో మంది పట్టు పురుగుల పెంపకం దారులకు సానుకూల అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది. ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ధర్మవీర్ దైరు తీసుకున్న నిర్ణయాలతో పట్టు పురుగుల పెంపకానికి మంచి రోజులు వచ్చాయి. మల్బరీ ఆకుల కొరత, మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన, మద్దతు ధర కల్పించడం వంటి వాటిపై ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. పంజాబ్ ప్రభుత్వం కూడా మల్బరీ మొక్కల, పట్టు పురుగుల పెంపకం లక్ష్యంగా రాయితీలు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసిందని చెబుతున్నారు సుశీలాదేవి.

PUN CAMPA (పంజాబ్ స్టేట్ కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ) స్కీమ్ కింద.. అటవీ శాఖ 75 హెక్టార్ల క్షీణించిన అటవీ భూమిలో 37,500 మల్బరీ మొక్కలను నాటింది. ఇది పట్టు పురుగుల పెంపకం దారులకు ఎదురయ్యే అతిపెద్ద అడ్డంకికి పరిష్కారం చూపింది. గతంలో తాను 10 నుంచి15 కిలోల పట్టు కాయలను మాత్రమే పండించేదానిని. అదే, అటవీశాఖ వారు మల్బరీ మొక్కలు నాటిన తర్వాత మొదటి సీజన్​లోనే తాను 40 కిలోల పట్టు కాయలను ఉత్పత్తి చేసినట్లు చెబుతున్నారు సుశీలాదేవి. తన సంపాదన కూడా రూ.15,000 నుంచి రూ. 25,000కి, ఆపై రూ. 40,000కి పెరిగిందని ఆనందంగా చెబుతున్నారు.

రెండేళ్లలో ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ధర్మవీర్ దైరు చేపట్టిన Silk Revival Project ఐదు గ్రామాల నుంచి 11 గ్రామాలకు విస్తరించింది. ఇందులో 116 మంది రైతులు పాల్గొన్నారు. 2023లో పట్టు కాయల ఉత్పత్తి 650 కిలోలు ఉంటే 2024లో దాని ఉత్పత్తి 1000 కిలోలకు పెరిగింది. సగటు రైతు ఆదాయం సీజన్‌కు రూ. 20,000 నుంచి 25,000 పెరిగింది. కేవలం 30 నుంచి 35 రోజుల శ్రమతో 20 నుంచి 25 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు సుశీలాదేవి చెబుతున్నారు.

ప్రతి సైకిల్​లో ఒక రిథమ్ ఉంటుంది. పట్టు పురుగులు నిశ్శబ్దంగా ఆహారం తింటాయి. కాబట్టి, మొదటి 20 రోజులు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. చివరి 10 రోజులు పట్టు కాయలను వడకడం చాలా కష్టతరమైనది. అప్పుడు మరికొంతమంది సహకారం తీసుకుంటే మంచి ఆదాయాన్ని పొందడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు. అలాగే, కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొంటేనే అధిక ఆదాయాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు సుశీలాదేవి.

