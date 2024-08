ETV Bharat / offbeat

పీరియడ్స్ టైమ్​ టూ టైమ్ రావాలంటే ఈ ఒక్క కర్రీ చాలట! - అది ఏంటి? ఎలా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలో తెలుసా? - Food to Avoid Irregular Periods

Best Food to Avoid Irregular Periods as per Ayurveda: ఈరోజుల్లో చాలా మంది మహిళలు పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్​తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా నెలసరి సక్రమంగా రాకపోవడం, బ్లీడింగ్ సరిగా కాకపోవడం వంటి సమస్యలను ఫేస్ చేస్తున్నారు. దీని కారణంగా శరీరంలో అంతర్గతంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి. అంతేకాదు.. పీరియడ్స్(Periods) టైమ్​కు రాకపోవడం మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరి మీరూ ఇలాంటి సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? అయితే, నేచురల్​గా ఈ ప్రాబ్లమ్​ను తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా.. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కర్రీని మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఆ కర్రీ ఏంటి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఏవిధంగా తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పీరియడ్స్ సక్రమంగా రావడానికి ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తున్న ఆ కర్రీ పేరు.. పచ్చిబొప్పాయి కూర. దీన్ని నెలసరి సమస్య ఉన్న వారు వారంలో కనీసం రెండు నుంచి మూడు సార్లు తీసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ. తరచుగా ఈ కర్రీని తీసుకుంటున్నట్లయితే నెలసరి సమస్య ఉన్నవారిలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత తగ్గి నెలనెలా పీరియడ్స్ సక్రమంగా రావడానికి దోహదపడుతుందంటున్నారు. ఎందుకంటే.. బొప్పాయికి(Papaya) శరీరంలో వేడిని పుట్టించి నెలసరి సక్రమంగా వచ్చేలా చేసే గుణం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :