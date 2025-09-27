ETV Bharat / offbeat

అక్కడికి వెళ్లొస్తే చాలు - మీ అందరి ఆయుష్షూ పెరుగుతుంది!

- టూర్​కు వెళ్లడం చాలా ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు! - ఊహించని ప్రయోజనాలు! - నేడు వరల్డ్ టూరిజం డే

Benefits of Tourism
Benefits of Tourism (Getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 2:28 PM IST

4 Min Read
Benefits of Tourism : ఈ ప్రపంచం ఒక పుస్తకం అనుకుంటే.. అందులోని ప్రాంతాలన్నీ పేజీలవుతాయి. అందులో మీ ఊరు కూడా ఒక పేజీ! మీరు పుట్టిన దగ్గర్నుంచీ మీ ఊళ్లో మాత్రమే ఉన్నట్టైతే.. ఇప్పటిదాకా ఈ వరల్డ్​ బుక్​లో మీరు ఒక పేజీ మాత్రమే చదివారని అర్థం! మన జీవితంలో టూరిజం ఎంత ముఖ్యమో చెప్పడానికి ఇంతకు మించిన వివరణ అవసరం లేదు!

మనం కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్తే.. సంతోషాలను, అక్కడి జ్ఞాపకాలను బ్యాగుల్లో సర్దుకొని రావడమే కాదు, దీర్ఘాయుష్షును కూడా బోనస్​గా తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 27) "వరల్డ్ టూరిజం డే". మరి, కొత్త ఊరుకు వెళ్లివస్తే మన ఆయుష్షు ఎలా పెరుగుతుంది? అసలు టూరిజం మన జీవితంలో ఎందుకు అవసరం? ఎంత అవసరం? ఆయుష్షును ఎలా పెంచుతుంది? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.

Tourism Day September 27
షట్ డౌన్​ చేసిపడేయండి :

24 / 7 కంప్యూటర్​ ముఖం చూస్తూ కూర్చునే జీవితాలు ఈ జనరేషనవి. మరీ జెన్ Z యూత్​ పరిస్థితి మరింత అధ్వాన్నంగా తయారైందనే చెప్పాలి. పాతికేళ్ల దాకా పుస్తకాలతో కుస్తీలు. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్​ తో లైఫ్​ లాంగ్​ ఫ్రెండ్షిప్ అగ్రిమెంట్! ఇక జీవితమంతా దాంతో ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడమే! చాలా మంది పరిస్థితి ఎలా తయారవుతుందంటే.. వర్క్ బ్యాగేజీతో ఇంటికి, తిరిగి "వర్క్ హ్యాంగోవర్​"తోనే ఆఫీసుకు అన్నట్టుగా ఉంది. ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలం కొనసాగించే వాళ్లు కంటి సైట్​ నుంచి.. బీపీ, షుగర్ దాకా ఎన్నో "రివార్డులు" అందుకుంటున్నారు. అందుకే, తప్పకుండా ఏడాదికి కనీసం ఒకసారైనా ఛేంజోవర్ కోరుకోవాల్సిందేనంటున్నారు. అలా కొత్త ప్రదేశానికి, కొత్తగాలికి తిరిగి రావాల్సిందేనని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం సిస్టమ్​ షట్ డౌన్​ చేయాల్సిందేనని సూచిస్తున్నారు.

IRCTC "మెమోరీస్​ ఆఫ్​ మైసూర్​" - తక్కువ ధరకే ఈ ప్రదేశాలన్నీ చూడొచ్చు!

విజ్ఞానం - ఆనందం :

కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనసు ఒక రీఫ్రెష్​ మెంట్​కు లోనవుతుంది. కొత్త ప్రాంతాలను ఆసక్తిగా గమనిస్తుంది. అక్కడి విషయాలను తెలుసుకునేందుకు చొరవ చూపుతుంది. ఈ క్రమంలో విజ్ఞానం, ఇంకా ఆనందం రెండూ ఒకేసారి దక్కుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Tourism Day September 27
20 శాతం ఆయుష్షు :

ఏడాదికి ఒక్కసారైనా టూర్లకు వెళ్లి వచ్చే వారి ఆయుష్షు 20 శాతం దాకా పెరిగినట్టు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అవి పర్యాటక ప్రాంతాలు కావచ్చు లేదంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు కావచ్చు. నిత్యం ఉండే ప్రాంతం నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లొచ్చినా సరే రీ-ఫ్రెష్​మెంట్ గ్యారంటీ అని బల్లగుద్ది మరీ చెబుతున్నాయి.

Tourism Day September 27
వయసు కూడా తగ్గుతుంది! :

"వయసు తగ్గడమేంటి? మరీ చిత్రంగా ఉంది" అంటూ తీసి పారేయకండి. టూర్ వెళ్లి రావడం వల్ల నిజంగానే వయసు తగ్గిన ఫీలింగ్​లోకి వచ్చేస్తారట. అక్కడి అందమైన, ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యాల వల్ల మనసు పులకరించిపోతుంది. దీనివల్ల మైండ్​లో డోపమైన్ నుంచి ఆక్సిటోసిన్​ దాకా పలు హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. వీటినే హ్యాపీ హార్మోన్స్ అంటారు. మనకు సంతోషాన్ని కలిగించేవి ఇవే. ఇవి విడుదలైనప్పుడు బాడీ మరింత యాక్టివ్​గా ఉంటుంది. తద్వారా యాంటీ ఏజింగ్​గా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ట్రెక్కింగ్, రోప్ వాకింగ్, అడ్వెంచర్స్ చేయడం వల్ల దేహం ఫిట్​గా మారుతుందని సూచిస్తున్నారు.

Tourism Day September 27
కొత్త రుచులు - సంప్రదాయాలు :

కొత్త ప్రాంతాలను సందర్శించడం వల్ల ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సంప్రదాయాలు, వంటకాలు ప్రాంతానికో విధంగా ఉంటాయి. అవి మనం ఎన్నడూ రుచి చూడనివై ఉంటాయి. అలాంటి వాటితో పరిచయం చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. అక్కడి ఫేమస్ వంటకాలను టేస్ట్ చేయడం ద్వారా, ఆ సంప్రదాయాలను దగ్గర్నుంచి చూడడం ద్వారా, వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా మనం ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకున్నవారమవుతాం. ఇంకా అక్కడి వారితో మాట్లాడడం ద్వారా వారి నుంచి కూడా చాలా అంశాలు తెలుసుకుంటాం. వారి ఆలోచనా విధానాలు కూడా మనకు ఒక కొత్త పద్ధతిని పరిచయం చేస్తాయి. ఇవి ఎంతో విలువైనవిగా ఉంటాయి.

తెలంగాణ టూరిజం బంపర్​ ఆఫర్​ - ఒక్కరోజులోనే "అనంతగిరి అందాలు" చూడొచ్చు!

ఫొటోలు, వీడియోలు :

కొత్త చోట్లలో మీరు తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు మీకు మధురమైన జ్ఞాపకాలను మిగులుస్తాయి. కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఛార్జ్ కొంత కాలం మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు మాత్రం వాటిని చూసుకున్నప్పుడల్లా మిమ్మల్ని రీఛార్జ్ చేస్తాయి. ఇది జీవితాంతం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.

Tourism Day September 27
హార్వర్డ్ బిజినెస్ కీలక విషయాలు :

ఈ టూరిజం వల్ల కలిగే లాభాల పైన హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. తరచూ ట్రిప్స్​కు వెళ్లేవారిలో మానసిక ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుందని తెలిపింది. అదే సమయంలో సెలవు తీసుకోకుండా కంటిన్యూగా పనిచేస్తూ పోతే సక్సెస్​ రేటు పెరగడానికి బదులు, ఉత్పాదకత రేటు తగ్గిపోతుందని, అందులోని క్వాలిటీ కూడా గణనీయంగా పడిపోతుందని వెల్లడించింది. సెలవు తీసుకొని రిలాక్స్ అయిన తర్వాత రీఛార్జ్ అయిన తర్వాత మొదలుపెట్టే పనిలో వేగంతోపాటు క్వాలిటీ కూడా పెరుగుతుందని తెలిపింది.

నో వర్క్ :

సెలవులు తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సరైన విధంగా వినియోగించడం కూడా అంతే ముఖ్యమని హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ చెబుతోంది. కొందరు హాలిడేకి వెళ్లి, అక్కడ కూడా పని చేస్తూ ఉంటారని, ఇలా చేయడం ఏ మాత్రం మంచిది కాదని అంటోంది. మరికొందరు వారాంతపు సెలవు దినాల్లో కూడా ఇంట్లో ఉండి పనులు చేస్తుంటారని, ఇది సరికాదని చెబుతోంది. దీనివల్ల రిలాక్స్​ అయ్యే సమయం తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల లాభం కన్నా, నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతోంది.

Tourism Day September 27
పేజీ తిప్పండి :

అందుకే తప్పకుండా టూరిజానికి మీ క్యాలెండర్​లో చోటు ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవకాశం ఉన్న వారు ఏడాదికి రెండు మూడు సార్లైనా కొత్త ప్రాంతాలను చూసి రావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మిగిలిన వారు కనీసం ఒక్కసారైనా టూర్లకు వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. ప్రపంచమనే అద్భుతమైన బుక్​లో.. అనంతమైన సంతోషాన్ని అందించే పుస్తకంలో.. ఒకటీ రెండు పేజీలు మాత్రమే చదవితే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి?! అందుకే వీలు కుదిరినప్పుడల్లా ఒక్కో పేజీ తిప్పండి. అందులోని వింతలు, విశేషాలను ఆస్వాదిస్తూ వెళ్లండి.

IRCTC బంపరాఫర్​ - రూ.14వేలకే అరుణాచలం to తంజావూర్​ - హైదరాబాద్​ నుంచి టూర్​!

