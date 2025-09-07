ETV Bharat / offbeat

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

- పది నుంచి పీజీ దాకా చదువుకున్న వారికి అవకాశాలు - ఆన్​లైన్​లో ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

Beneficiary Management Scheme
Beneficiary Management Scheme (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

Beneficiary Management Scheme : ఎటు చూసినా చదువుకున్న వారే కనిపిస్తారు. కానీ, వారిలో తగిన ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు మాత్రం అతి కొద్ది మందే ఉంటారు. ఇక, ఎలాంటి ఉపాధీ లేక ఇబ్బందులు పడేవారైతే కోకొల్లలు. అలాంటి వారికోసం ఏపీ ప్రభుత్వం చక్కని అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇంట్లోనే ఉండి జాబ్​ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టింది.

పదవ తరగతి నుంచి పీజీ దాకా చదువుకున్న వారిని, వివిధ దశల్లో చదువు ఆపేసిన వారిని అర్హులుగా ప్రకటించింది. వీరిని గుర్తించేందుకు "కౌశలం" పేరుతో ఒక సర్వే కూడా మొదలు పెట్టింది. మొదట ఈ సర్వేను సచివాలయ సిబ్బంది చేపట్టారు. కాగా, ఇప్పుడు స్వయంగా అభ్యర్థులే తమ వివరాలను ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఇందుకోసం https://gsws-nbm.ap.gov.in/BM/ సైట్‌ను కూడా తీసుకొచ్చింది.

ఎలా నమోదు చేసుకోవాలంటే :

ఈ లింక్‌ను క్లిక్‌ చేయగానే Beneficiary Management Government of Andhra Pradesh అనే విండో తెరుచుకుంటుంది.

అందులో Work From Home అనే ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుది. దాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.

ఆధార్‌ ద్వారా మీ ఐడెంటిటీని ధృవీకరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక అప్లికేషన్​ ఫామ్ కనిపిస్తుంది.

మీ ఫోన్‌ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీ, ఇంకా ఇ-మెయిల్‌ కు వచ్చిన ఓటీపీల ద్వారా కన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు మీ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. మీ అత్యధిక చదువు ఏంటో పేర్కొనాలి. ఎన్ని మార్కులు (గ్రేడ్స్ లేదా పాయింట్లు) సాధించారో ఎంటర్ చేయాలి.

కాలేజీ చదువులు పూర్తి చేసిన వారు.. ఏ విద్యాసంస్థలో చదివారు? దాని పేరు, ఏ జిల్లాలో ఉన్నది? ఏ గ్రూపు చదివారు? వంటి వివరాలన్నీ నమోదు చేయాలి. ఇంకా మార్కుల మెమో అప్​ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఇంటర్‌, పదవ తరగతి చదివినవారు సర్టిఫికెట్‌ అప్​ లోడ్ చేయాల్సిన పనిలేదు.

ఈ విధంగా వివరాలన్నీ సమర్పించి అప్లికేషన్​ పూర్తి చేయాలి.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా దాదాపు 64,000 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నట్టు అంచనా.

ఎందు కోసం?

చదువుకున్న వారిలో చాలా మంది ఖాళీగా ఉంటున్నారు. అలాంటి వారిని గుర్తించి, చదువుకు తగిన ఉపాధి కల్పించడం లక్ష్యం.

కంప్యూటర్, మొబైల్​ వంటి సాధనాల ద్వారా Work From Home ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు.

నిరుద్యోగుల విద్యార్హతలను బట్టి వారు తగిన ఉద్యోగాలు పొందేలా చూడడంతోపాటు తగిన వేతనం కూడా పొందేలా చూస్తారు.

ఇండస్ట్రియల్ అవసరాలకు తగినట్టుగా యువతను సిద్ధం చేస్తారు.

ఇంకా యువతలో వృత్తి నైపుణ్యాలను పెంచి, వారికి ఆర్థికంగా సహకారం అందిస్తారు.

