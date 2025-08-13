Bendakaya Ulli Karam Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు తినడానికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించని కూరగాయల్లో బెండకాయ ఒకటి. బంకగా, చప్పగా ఉంటుందని చాలా మంది దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. ఒకవేళ తినాలనుకున్నా బెండకాయ వేపుడు, పులుసుని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే బెండకాయ ముక్కలను సాంబార్లో వేసుకోవడం చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా 'బెండకాయ'తో మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్తరకం వంటకం ఉంది. అదే, కమ్మగా నోరూరించే "బెండకాయ ఉల్లికారం". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఎన్నడూ బెండకాయ తినని వాళ్లు కూడా దీన్ని లొట్టలేసుకుంటూ ఆస్వాదిస్తారు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీని ఒక్కసారి చేసుకుంటే రెండు రోజుల వరకు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ రుచికరమైన బెండకాయ ఉల్లికారాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - 600 గ్రాములు
- ఉల్లిగడ్డలు - ఆరు(మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - 3 నుంచి 4 టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - తగినన్ని
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజంత
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు(తాలింపు కోసం)
- కరివేపాకు - మూడు రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఫ్రైకి కావాల్సిన విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను పైన పొట్టు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె లైట్గా కాగిన తర్వాత మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకొని వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకొని మాడకుండా కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చింతపండుని రెమ్మలుగా విడదీసుకొని వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గడానికి రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసుకొని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మళ్లీ పాన్ పెట్టుకొని మరో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు) వేసుకొని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకున్నాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో ఉప్పు వేయవద్దు. సాల్ట్ వేస్తే బెండకాయ ముక్కలు జిగురు వచ్చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఫ్రైకి కావాల్సిన విధంగా బెండకాయ ముక్కలను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద వేయించాలి.
- అలా వేయించుకునే గ్యాప్లోనే మిక్సీ జార్లో ముందుగా వేయించుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మగ్గించుకుంటున్న బెండకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గి ఫ్రై అయ్యాయనుకున్నాక కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేసుకొని మరికాసేపు వేయించుకోవాలి. అయితే, ఉప్పుని చూసుకొని వేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లికారాన్ని జత చేసి సన్నని మంటపై మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ బెండకాయ మిశ్రమం బాగా వేగి కాస్త కలర్ మారిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "బెండకాయ ఉల్లికారం" రెడీ అయిపోతుంది!
