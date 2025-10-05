ETV Bharat / offbeat

చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "బెండకాయ పులుసు" - పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

- ఈ స్టైల్​లో 'బెండకాయ పులుసు' చేయండి - జిగురు లేకుండా రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Bendakaya Pulusu Recipe
Bendakaya Pulusu Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 1:00 PM IST

Bendakaya Pulusu Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది ఇష్టంగా తినని కూరగాయల్లో ఒకటి బెండకాయ. అలాంటి వారు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తినే ఒక రెసిపీ ఉంది. అదే, ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ పులుసు". ఇంట్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి దానితో వండారంటే టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. వండుతుంటేనే ఈ కర్రీ మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో బెండకాయ పులుసు చేసి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ బెండకాయ పులుసును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bendakaya Pulusu Recipe
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకిలో - బెండకాయలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • నాలుగు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • ఒకట్రెండు - టమాటాలు
  • పావుచెంచా - పసుపు
  • చెంచా - కారం
  • రెండు చెంచాలు - బెల్లం తరుగు
  • నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • చెంచా - ఆవాలు
  • చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
Bendakaya Pulusu Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మగా నోరూరించే బెండకాయ పులుసు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని నీట్​గా కడిగి నానబెట్టాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా తుడవాలి. ఆపై అర అంగుళం లేదా అంగుళం పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Bendakaya Pulusu Recipe
ధనియాలు (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - బియ్యం
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - శనగపప్పు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • చెంచా - జీలకర్ర
  • ఏడెనిమిది - ఎండుమిర్చి
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పావుచెంచా - మెంతులు
  • పావుకప్పు - కొబ్బరి తురుము
Bendakaya Pulusu Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో బియ్యం, శనగపప్పు, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక జీలకర్ర, మెంతులు, కరివేపాకు, కొబ్బరి తురుము జత చేసి అన్నింటినీ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ధనియాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పావుకప్పు నీళ్లు పోసి పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి చిన్న మిక్సీ జార్​లో వేసి పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బాగా నానిన చింతపండు నుంచి మూడు కప్పుల పరిమాణంలో రసం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

Bendakaya Pulusu Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల్ని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం అదే కడాయి లేదా పాన్​లో మిగిలిన నూనె వేసి హీట్ చేయాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాక వెల్లుల్లి తరుగు, టమాటా పేస్ట్ వేసి అంతా కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
Bendakaya Pulusu Recipe
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, బెల్లం తరుగు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై చింతపండు రసం పోసి మరోసారి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమాన్ని మరగనివ్వాలి.
  • చింతపండు రసం మిశ్రమం మరిగి ఉడుకుతున్నప్పుడు వేయించి పక్కనుంచిన బెండకాయ ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం చిక్కగా మారి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు. మసాలా ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ పులుసు" మీ ముందు ఉంటుంది!

