రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బెండీ మసాలా" కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్!

బెండకాయ మసాలా రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అస్సలు మర్చిపోరు!

bhindi_masala_recipe
bhindi_masala_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Bhindi Masala Recipe : బెండకాయ కర్రీ, పులుసు, ఫ్రై మాత్రమే మనకు తెలుసు కానీ, ఫైవ్​ స్టార్ హోటళ్లలో చేసే "బెండీ మసాలా" ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించే బెండీ మసాలా తయారీ పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఈ కర్రీ అద్దిరిపోతుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అర కేజీ
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్ నూనె
  • టమోటా - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కశ్మీరీ చిల్లీ పొడి - 1 స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • అమ్​చూర్ పొడి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • క్యాప్సికం - 1
  • సోంపు - అర స్పూన్
  • జీరా - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ బెండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ వైపు, చివర్లు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని పుచ్చులు, పురుగు లేకుండా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. బెండకాయ నిలువుగా రెండు ముక్కలు కాకుండా ఓ వైపు గాటు పెట్టుకుని నిలువుగా చీల్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​పై వేయించాలి. అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకొని వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఉల్లిపాయలు (పెద్ద సైజు ముక్కలు) కూడా వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
  • మళ్లీ అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి జీలకర్ర, సన్నటి ఉల్లిపాయ తురుము వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ప్యూరీ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, పసుపు వేసి కలపాలి. ఇపుడు కశ్మీరీ చిల్లి పొడితో పాటు కారం, గరం మసాలా, అమ్​చూర్ పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మసాలా పేస్ట్ 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • నూనె వేరవుతున్న టైంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఐదారు టమోటా ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి లేదా క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలపాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని కలపాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి సన్నటి మంటపై 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఇపుడు పక్కన ఒక పెంక లేదా కడాయి పెట్టుకుని సోంపు, జీరా, ఆవాలు, మెంతులు వేయించి పొడి చేసుకుని కర్రీలో కలపాలి.
  • మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే బెండీ మసాలా కర్రీ రెడీ.

