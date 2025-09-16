రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బెండీ మసాలా" కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్!
బెండకాయ మసాలా రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అస్సలు మర్చిపోరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 9:38 AM IST
Bhindi Masala Recipe : బెండకాయ కర్రీ, పులుసు, ఫ్రై మాత్రమే మనకు తెలుసు కానీ, ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో చేసే "బెండీ మసాలా" ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించే బెండీ మసాలా తయారీ పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఈ కర్రీ అద్దిరిపోతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అర కేజీ
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉల్లిపాయలు - 2
- జీలకర్ర - అర స్పూన్ నూనె
- టమోటా - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లీ పొడి - 1 స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- అమ్చూర్ పొడి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చి మిర్చి - 3
- క్యాప్సికం - 1
- సోంపు - అర స్పూన్
- జీరా - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ బెండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ వైపు, చివర్లు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని పుచ్చులు, పురుగు లేకుండా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. బెండకాయ నిలువుగా రెండు ముక్కలు కాకుండా ఓ వైపు గాటు పెట్టుకుని నిలువుగా చీల్చుకోవాలి.
- ఇపుడు పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్పై వేయించాలి. అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకొని వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఉల్లిపాయలు (పెద్ద సైజు ముక్కలు) కూడా వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి జీలకర్ర, సన్నటి ఉల్లిపాయ తురుము వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ప్యూరీ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, పసుపు వేసి కలపాలి. ఇపుడు కశ్మీరీ చిల్లి పొడితో పాటు కారం, గరం మసాలా, అమ్చూర్ పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మసాలా పేస్ట్ 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- నూనె వేరవుతున్న టైంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఐదారు టమోటా ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి లేదా క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలపాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని కలపాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి సన్నటి మంటపై 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- ఇపుడు పక్కన ఒక పెంక లేదా కడాయి పెట్టుకుని సోంపు, జీరా, ఆవాలు, మెంతులు వేయించి పొడి చేసుకుని కర్రీలో కలపాలి.
- మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే బెండీ మసాలా కర్రీ రెడీ.
