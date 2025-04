ETV Bharat / offbeat

పాకం లేకుండానే హెల్దీ "బెల్లం రవ్వ లడ్డూలు" - అరగంటలో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి! - HOW TO MAKE BELLAM RAVA LADDU

How to Make Bellam Rava Laddu ( ETV Bharat )

Published : April 23, 2025 at 11:29 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Bellam Rava Laddu at Home : నోరూరించే స్వీట్​ రెసిపీలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో రవ్వ లడ్డు కూడా ఒకటి. ఎక్కువ మందికి నచ్చే స్వీట్స్​లో ఇదీ ఉంటుంది. కారణం తక్కువ టైమ్​లో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది పండగలు, ఫంక్షన్ల సమయాల్లో వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా రవ్వ లడ్డూలను మెజార్టీ జనాలు పంచదార ఉపయోగించి చేస్తారు. కానీ పంచదార ఆరోగ్యానికి ఎంత కీడు చేస్తుందో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందుకే ఈసారి రవ్వ లడ్డూలను చక్కరెతో కాకుండా బెల్లంతో చేసుకోండి. రుచి అద్దిరిపోతుంది. బెల్లం అంటే పాకం పట్టాలి అనే టెన్షన్​ పడమాకండి. పాకం లేకుండా కమ్మగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఓ లుక్కేయండి.

Suji Rava (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు: