నవరాత్రుల స్పెషల్ "బెల్లం పరమాన్నం" - అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!

పాలు విరగకుండా పరమాన్నం - సింపుల్​గా ఇలా చేసుకోండి

Paramannam
Paramannam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 12:01 PM IST

Paramannam Making in Telugu : దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో వివిధ రకాల ప్రసాదాలు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఇందులో పరమాన్నం కూడా ఒకటి. కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీ చేసేటప్పుడు పాలు ఒక్కొసారి విరిగిపోవడమో లేదా తియ్యదనం సరిగ్గా రాకపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి. అలా కాకుండా ఈ కొలతలతో ఒక్కసారి చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సింపుల్​గా చేసి నవరాత్రుల సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రసాదంగా పెట్టొచ్చు. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి బెల్లం పరమాన్నం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Paramannam
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • పాలు - 1 లీటర్
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • బాదం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - కొంచెం
Paramannam
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలోకి అర కప్పు బియ్యం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. (పెసరపప్పుకు బదులుగా శనగపప్పు వాడుకోవచ్చు). ఇప్పుడు పప్పు బియ్యాన్ని రెండు సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లాన్ని కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. పాలు వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యంపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి ఉడికించాలి.
Paramannam
పాలు (Getty Images)
  • బియ్యంపప్పు మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం ఇందులో చల్లారిన బెల్లం వాటర్​ను జాలితో వడగట్టి పోయాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొంచెం పచ్చకర్పూరం వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకో గిన్నెలో పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం పలుకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, కొన్ని కిస్​మిస్​లను వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
Paramannam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నంలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ను వేసి కలపాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి పరమాన్నం మీ ముందుంటుంది!
  • ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.

