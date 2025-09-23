నవరాత్రుల స్పెషల్ "బెల్లం పరమాన్నం" - అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!
పాలు విరగకుండా పరమాన్నం - సింపుల్గా ఇలా చేసుకోండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 12:01 PM IST
Paramannam Making in Telugu : దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో వివిధ రకాల ప్రసాదాలు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఇందులో పరమాన్నం కూడా ఒకటి. కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీ చేసేటప్పుడు పాలు ఒక్కొసారి విరిగిపోవడమో లేదా తియ్యదనం సరిగ్గా రాకపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి. అలా కాకుండా ఈ కొలతలతో ఒక్కసారి చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సింపుల్గా చేసి నవరాత్రుల సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రసాదంగా పెట్టొచ్చు. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి బెల్లం పరమాన్నం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
"నవరాత్రుల స్పెషల్" అమ్మవారికి రేపటి ప్రసాదం "కొబ్బరి పాయసం" - ఈజీగా ఇలా చేసి పెట్టండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- పాలు - 1 లీటర్
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- బాదం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కిస్మిస్ - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలోకి అర కప్పు బియ్యం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. (పెసరపప్పుకు బదులుగా శనగపప్పు వాడుకోవచ్చు). ఇప్పుడు పప్పు బియ్యాన్ని రెండు సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లాన్ని కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. పాలు వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యంపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి ఉడికించాలి.
- బియ్యంపప్పు మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం ఇందులో చల్లారిన బెల్లం వాటర్ను జాలితో వడగట్టి పోయాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొంచెం పచ్చకర్పూరం వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకో గిన్నెలో పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం పలుకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, కొన్ని కిస్మిస్లను వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నంలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ను వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి పరమాన్నం మీ ముందుంటుంది!
- ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
ఓవెన్ అవసరం లేకుండా "బనానా కేక్" - పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది!
వేడి వేడి "రవ్వ పునుగులు" - ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ పక్కా!