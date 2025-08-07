Bellam Methi Dosalu Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కమ్మగా, క్రిస్పీగా ఉండే దోశలు అంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు. పిల్లలు కూడా మిగతా టిఫెన్స్ కంటే వీటిని బాగా ఇష్టపడతారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఇళ్లల్లో ఎక్కువగా మినప్పిండితో మసాలా, ఆనియన్, ఎగ్ దోశ వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటాం. దోశ అంటే ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ రెగ్యులర్గా ఒకే రకమైనవి తినాలంటే బోరింగ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, కర్ణాటక స్పెషల్ "బెల్లం మెంతి దోశలు". ముఖ్యంగా కర్ణాటకలోని మంగళూరు ప్రాంతంలో ఇవి చాలా ఫేమస్. బెల్లం, మెంతులతో కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇవి తియ్య తియ్యగా, భలే కమ్మగా ఉంటాయి. పైన ప్రత్యేకమైన కారం పొడిని చల్లుకొని తింటుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది! పైగా వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, కన్నడిగులు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఈ దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అరకేజీ
- అటుకులు - 30 గ్రాములు
- మినపప్పు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పుడు బియ్యం - 30 గ్రాములు
- సోంపు - 15 గ్రాములు
- మెంతులు - 15 గ్రాములు
- బెల్లం తురుము - 50 గ్రాములు
- పసుపు - కొద్దిగా
- బటర్ - తగినంత(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందు రోజు రాత్రే దోశ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. పిండి తయారీ కోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, మెంతులు, సోంపు, ఉప్పుడు బియ్యం, మినపప్పు అన్ని కలిపి తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- మూడు గంటల అనంతరం బాగా నానిన బియ్యం మిశ్రమాన్ని మరోసారి కడిగి వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో నానబెట్టుకున్న అటుకులు, బెల్లం తురుము, పసుపుతో పాటు అవసరం మేరకు తగినన్ని నీటిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి కనీసం 6 గంటలు లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టుకోవాలి.
- ఇక మరుసటి రోజు మార్నింగ్ దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా దోశలపై చల్లుకోవడానికి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన కారం పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
స్పెషల్ కారం పొడి కోసం :
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు చెంచాలు
- ఎండుమిర్చి - 12 నుంచి 15(తగినన్ని)
- నువ్వులు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ఇందుకోసం స్టవ్ పాన్ పెట్టుకొని పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి. అవి వేగాక మినపప్పు వేసి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ఎండుమిర్చిని వేసి బాగా వేయించాలి. ఆపై తెల్ల నువ్వులు జత చేసి కాసేపు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అవి కాస్త చల్లారాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోస పెనం పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యేలోపు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిలో కావాల్సినంత పిండిని ఒక చిన్న మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- దోశ పెనం వేడయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు వేసుకొని దోశ మాదిరిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అయితే, వీటిని మరీ పల్చగా కాకుండా అట్టు మాదిరిగా కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేసుకున్నాక దానిపై కొద్దిగా బటర్ వేసుకొని అది పూర్తిగా కరిగి వన్ సైడ్ చక్కగా కాలే వరకు కాల్చుకోవాలి.
- అలా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి కొద్దిసేపు కాలనిచ్చి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్పెషల్ కారం పొడిని చల్లుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "బెల్లం మెంతి దోశలు" రెడీ అయిపోతాయి!
