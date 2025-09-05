ETV Bharat / offbeat

దోశ పిండితో కమ్మని "బెల్లం జిలేబీలు" - మైదా లేకుండానే సూపర్​ టేస్టీగా! - BELLAM JALEBI WITH DOSA BATTER

- క్రిస్పీ అండ్ జ్యూసీ జిలేబీలు - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Bellam Jalebi with Dosa Batter
Bellam Jalebi with Dosa Batter (Getty Images)
Bellam Jalebi with Dosa Batter: అందరికీ ఇష్టమైన స్వీట్​ ఐటమ్స్​లో జిలేబీ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఇక స్వీట్ లవర్స్​ అయితే ఇంకా ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​ ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే ఈ స్వీట్​ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా జిలేబీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మైదాను వాడుతుంటారు. కానీ, ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే, మీకోసం మైదా, పంచదార లేకుండా దోశ పిండితో చేసుకునేలా బెల్లం జిలేబీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. బయట స్వీట్ షాప్స్​లో అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ జిలేబీలను చాలా తక్కువ సమయంలో చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే బెల్లం జిలేబీలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

దోశ పిండి కోసం:

  • మినపప్పు - అర కప్పు
  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్​
Urad Dal
మినప్పప్పు (Getty Images)

పాకం కోసం:

  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • వాటర్​ - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి మినప్పప్పు, బియ్యం, మెంతులను తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు, బియ్యం నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న దోశ పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి 8 గంటల పాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
  • పిండి పులిసిన తర్వాత ఓసారి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచి పాకం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
Dosa Batter
దోశ పిండి (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి వాటర్​ పోసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి పాకం వచ్చేవరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి కలిపి గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు అదే స్టవ్​ మీద కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు జిప్​ లాక్​ లేదా పైపింగ్​ బ్యాగ్​ తీసుకుని ప్రిపేర్​ చేసుకున్న దోశ పిండిని వేసి బ్యాగ్​ను క్లోజ్​ చేసి రబ్బర్​ వేసి టైట్​ చేయాలి.
Jaggery
బెల్లం (Getty Images)
  • బ్యాగ్​ అడుగున లైట్​గా కట్​ చేసి, కాగిన నూనెలో జిలేబీ షేప్​లో పిండిని వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నిదానంగా రెండు వైపులా తిప్పుతూ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేగిన జిలేబీలను వెంటనే బెల్లం పాకంలో వేసి ఓ అర నిమిషం పాటు తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే జిలేబీల మాదిరి వేసుకుని బెల్లం పాకంలో ముంచి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే దోశ పిండితో బెల్లం జిలేబీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bellam Jalebi
బెల్లం జిలేబీలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మీ దగ్గర అప్పటికే దోశ పిండి ఉంటే మళ్లీ తయారు చేయాల్సిన పనిలేదు. బెల్లం పాకం ప్రిపేర్​ చేసుకుని జిలేబీలు చేసుకుంటే సరి.
  • దోశ పిండి పులిస్తేనే జిలేబీలు పర్ఫెక్ట్​గా రావడంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • అయితే దోశ పిండి ఇంతే తీసుకోవాలని లేదు. మీరు తీసుకునే పాకానికి సరిపడేలా జిలేబీలు వేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పిండితో దోశలు వేసుకోవచ్చు.
  • జిలేబీలు కాస్త కలర్​ఫుల్​గా కనిపించేందుకు బెల్లం పాకంలో చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు లేదంటే ఫుడ్​ కలర్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

