Bellam Jalebi with Dosa Batter: అందరికీ ఇష్టమైన స్వీట్ ఐటమ్స్లో జిలేబీ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఇక స్వీట్ లవర్స్ అయితే ఇంకా ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్ ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే ఈ స్వీట్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా జిలేబీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మైదాను వాడుతుంటారు. కానీ, ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే, మీకోసం మైదా, పంచదార లేకుండా దోశ పిండితో చేసుకునేలా బెల్లం జిలేబీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. బయట స్వీట్ షాప్స్లో అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ జిలేబీలను చాలా తక్కువ సమయంలో చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే బెల్లం జిలేబీలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
దోశ పిండి కోసం:
- మినపప్పు - అర కప్పు
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
పాకం కోసం:
- బెల్లం - 1 కప్పు
- వాటర్ - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి మినప్పప్పు, బియ్యం, మెంతులను తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- పప్పు, బియ్యం నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న దోశ పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి 8 గంటల పాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
- పిండి పులిసిన తర్వాత ఓసారి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచి పాకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి వాటర్ పోసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి పాకం వచ్చేవరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి కలిపి గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు అదే స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు జిప్ లాక్ లేదా పైపింగ్ బ్యాగ్ తీసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న దోశ పిండిని వేసి బ్యాగ్ను క్లోజ్ చేసి రబ్బర్ వేసి టైట్ చేయాలి.
- బ్యాగ్ అడుగున లైట్గా కట్ చేసి, కాగిన నూనెలో జిలేబీ షేప్లో పిండిని వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నిదానంగా రెండు వైపులా తిప్పుతూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేగిన జిలేబీలను వెంటనే బెల్లం పాకంలో వేసి ఓ అర నిమిషం పాటు తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే జిలేబీల మాదిరి వేసుకుని బెల్లం పాకంలో ముంచి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే దోశ పిండితో బెల్లం జిలేబీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీ దగ్గర అప్పటికే దోశ పిండి ఉంటే మళ్లీ తయారు చేయాల్సిన పనిలేదు. బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకుని జిలేబీలు చేసుకుంటే సరి.
- దోశ పిండి పులిస్తేనే జిలేబీలు పర్ఫెక్ట్గా రావడంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటాయి.
- అయితే దోశ పిండి ఇంతే తీసుకోవాలని లేదు. మీరు తీసుకునే పాకానికి సరిపడేలా జిలేబీలు వేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పిండితో దోశలు వేసుకోవచ్చు.
- జిలేబీలు కాస్త కలర్ఫుల్గా కనిపించేందుకు బెల్లం పాకంలో చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు లేదంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
కమ్మని "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 15 రోజులు నిల్వ - టేస్ట్ సూపర్!