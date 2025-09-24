నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!
- నిమిషాల్లో చేసుకునే కమ్మని స్వీట్ రెసిపీ - పాకం పట్టాల్సిన పనే లేదు!
Published : September 24, 2025 at 12:00 PM IST
Bellam Appalu Prasadam Recipe : ప్రస్తుతం దేవీ శరన్నవరాత్రులు నడుస్తుండడంతో అమ్మవారిని ప్రత్యేక నియమ నిష్ఠలతో పూజిస్తుంటారు. అలాగే, రకరకాల నైవేద్యాలను నివేదిస్తుంటారు. అందుకే, మీకోసం ఈ నవరాత్రుల వేళ అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే ఒక ప్రసాదం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కమ్మగా నోరూరించే "బెల్లం అప్పాలు". బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి మంచి రుచినిస్తాయి. అంతేకాకుండా, వీటిని నాలుగైదు రోజుల పాటు హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. పాకంతో పని లేకుండా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఈ అప్పాలను ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఈ బెల్లం అప్పాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- బెల్లం తురుము - నాలుగు కప్పులు
- ఉప్పు - రెండు చిటికెళ్లు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- ఆయిల్ - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు, యాలకుల పొడి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి గిన్నెలో ఐదు కప్పుల వాటర్, సన్నని బెల్లం తురుము వేసుకుని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మరో గిన్నెలోకి బెల్లం వాటర్ని వడకట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని వడకట్టిని బెల్లం వాటర్ పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. పాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
- బెల్లం నీళ్లు బాగా వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మొత్తం పాకంలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి మూతపెట్టి కొద్దిగా చల్లారే వరకు పక్కనుంచాలి.
- పావుగంట తర్వాత అందులో నాలుగైదు టీస్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని చేతితో పిండిని కాస్త ప్రెస్ చేసినట్టు చేస్తూ ఐదారు నిమిషాల పాటు చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగే లోపు చేతికి కాస్త నెయ్యి రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలా చేసుకుని లైట్గా అప్పాలుగా వత్తుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తక్కువ చేసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అప్పాలను వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అప్పాలు రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి తీస్తూ మరో గరిటెతో లైట్గా ప్రెస్ చేసి ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బెల్లం అప్పాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పునే గోధుమపిండి, నీళ్లు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
- మీరు కాస్త స్వీట్ ఎక్కువ తినేవారైతే బెల్లాన్ని కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు కలిపితే అప్పాలు పగుళ్లు రాకుండా మంచి షేప్లో సూపర్ సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- అలాగే, పిండిని అప్పాలుగా చేసుకునేటప్పుడు క్రాక్స్ లేకుండా వత్తుకోవాలి. లేదంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పేలే అవకాశం ఉంటుంది.