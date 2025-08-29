ETV Bharat / offbeat

బీరకాయతో "కమ్మని వడలు" - నూనె పీల్చకుండానే సూపర్ టేస్టీగా! - TASTY BEERAKAYA VADALU

- బీరకాయతో రొటీన్​గా కూరలే కాదు​ - ఇలా రుచికరమైన వడలూ చేసుకోవచ్చు! - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​!

Beerakaya Vadalu
Beerakaya Vadalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read

Tasty Beerakaya Vadalu: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీరకాయ ఒకటి. కానీ చాలా మంది దీనిని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇలానే నో చెబుతున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా వడలు చేసుకోండి. ఏంటీ బీరకాయతో వడలని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? కానీ మీరు విన్నది నిజమే. బీరకాయలతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వడలు చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. పైగా మిక్సీతో పనిలేకుండా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా పట్టవు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే బీరకాయ వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Beerakayalu
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బీరకాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1(పెద్దది)
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బీరకాయ పొట్టును పీలర్​ సాయంతో తీసేసి నీట్​గా క్లీన్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చివర్లు రెండు కట్​ చేసి వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే ఇందులోకి అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకునూ సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బీరకాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు మిశ్రమం వేసుకుని చేతితో మెదుపుతూ ముక్కల్లోనుంచి నీరు ఊరేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, జీలకర్ర వేసి మరోసారి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ బీరకాయ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పిండి మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకున్న తర్వాత లైట్​గా వాటర్​ను చల్లుకుంటూ వడ పిండి మాదిరి మిక్స్​ చేసుకుని గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగేలోపు పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని వడలుగా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేయాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వడలు రెండు వైపులా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన పిండిని కూడా వడల మాదిరి చేసుకుని వేడివేడిగా నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బీరకాయ వడలు రెడీ.
Beerakaya Vadalu
బీరకాయ వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత బీరకాయను తీసుకుంటే అందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు వడలు రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • బీరకాయను చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవడం రాకపోతే మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • వాటర్​ను ఒకేసారి కాకుండా లైట్​గా చిలకరించూ పిండిని కలుపుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా కలుస్తుంది.

