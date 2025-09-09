నువ్వులతో కమ్మని "బీరకాయ పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
'బీరకాయతో' ఇలా పచ్చడి చేయండి - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
Published : September 9, 2025 at 3:52 PM IST
Beerakaya Pachadi Making Process : మీరు ఇప్పటివరకు రకరకాల రోటి పచ్చళ్లు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ పచ్చళ్లు కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, కమ్మని "బీరకాయ నువ్వుల పచ్చడి". ఈ స్టైల్లో చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిపోతుంది. పిల్లలతో పాటు బీరకాయ అంటే నచ్చని వాళ్లూ దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. రొటీన్ పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త రుచినిస్తుంది. పైగా ఈ పచ్చడిని ఎవరైనా చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ కమ్మని బీరకాయ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - నాలుగు
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12(తగినన్ని)
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
అందరికీ నచ్చేసే "పుదీనా రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం తాజా బీరకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి క్యూబ్స్ మాదిరిగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ బీరకాయలపై చెక్కు వద్దనుకుంటే పీలర్తో లైట్గా తొలగించుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు, తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకోవాలి.
- ఆపై లో ఫ్లేమ్లో మాడిపోకుండా వాటన్నింటిని గరిటెతో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకునేటప్పుడే అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేసి వేయించాలి.
- ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ లైట్గా వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు యాడ్ చేసుకొని సన్నని సెగ మీదనే అవి లైట్గా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో వెంటనే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని అవి ముక్కలకు పట్టేలా మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కాస్త చింతపండును వేసి కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో బీరకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు బాగా మగ్గించాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పాన్ని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో చల్లారిన బీరకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్గా వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు.
- తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసి ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
బ్రెడ్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్వీట్" - హోటల్ స్టైల్లో భలే కమ్మగా!
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసుకుని వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి పోపుని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే బీరకాయ "నువ్వుల పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఈ రెసిపీలో పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి రెండు వేసి చేసుకోవడం పచ్చడి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
- అలాగే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడిని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!