Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe : బీరకాయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. అయితే, పీచు ఎక్కువగా ఉండే దీన్ని కొంతమంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి బీరకాయ, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో కమ్మని "పచ్చడి" చేసి పెట్టండి. రెగ్యులర్గా చేసుకునే టమాటా, దోసకాయ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బీరకాయ అంటే నచ్చిని వాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - కిలో
- సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 12 నుంచి 15(రుచికి తగినన్ని)
- ఎండుమిర్చి - 8
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - పిడికెడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన బీరకాయల పైన చెక్కును లైట్గా తొలగించుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి వేయించాలి.
- అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని కాసేపు వేయించుకోవాలి. ఆపై ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో అదనంగా మరో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని బీరకాయ ముక్కలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో బీరకాయలు సాఫ్ట్గా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత చింతపండు, కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని వాటర్ వేయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో మగ్గించి పక్కన పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి నీళ్లు పోయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకొని పోపుని చక్కగా వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో అంతా చక్కగా కలిసేలా రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!
