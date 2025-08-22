ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది! - BEERAKAYA KOBBARI PACHADI

బీరకాయ, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్​లో సూపర్ పచ్చడి - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

Beerakaya Kobbari Pachadi
Beerakaya Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 6:58 PM IST

Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe : బీరకాయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. అయితే, పీచు ఎక్కువగా ఉండే దీన్ని కొంతమంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి బీరకాయ, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్​లో కమ్మని "పచ్చడి" చేసి పెట్టండి. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే టమాటా, దోసకాయ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బీరకాయ అంటే నచ్చిని వాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe
Beerakayalu (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - కిలో
  • సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 12 నుంచి 15(రుచికి తగినన్ని)
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - పిడికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20

Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe
Kobbari (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన బీరకాయల పైన చెక్కును లైట్​గా తొలగించుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని కాసేపు వేయించుకోవాలి. ఆపై ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe
Red Chilli (Getty Images)
  • అనంతరం అదే కడాయిలో అదనంగా మరో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని బీరకాయ ముక్కలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో బీరకాయలు సాఫ్ట్​గా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత చింతపండు, కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.

Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe
Pachimirchi (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని వాటర్ వేయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో మగ్గించి పక్కన పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి నీళ్లు పోయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Beerakaya Kobbari Pachadi Recipe
Kothimeera (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకొని పోపుని చక్కగా వేయించాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసుకొని లో ఫ్లేమ్​లో అంతా చక్కగా కలిసేలా రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "బీరకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!

