ETV Bharat / offbeat

క్యాటరింగ్ స్టైల్ "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!

-బీరకాయ, దోసకాయ కాంబోలో సూపర్ పచ్చడి - ఎవరైనా సరే ఆహా ఓహో అంటూ తినాల్సిందే!

Catering Style Beerakaya Dosakaya Pachadi
Catering Style Beerakaya Dosakaya Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Catering Style Beerakaya Dosakaya Pachadi : కొంతమంది భోజనంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, నోటికి ఏమి రుచించని సందర్భంలోనూ పచ్చళ్ల వైపే మొగ్గుచూపుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రెగ్యులర్​గా ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా వెరైటీ రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే నయా కాంబినేషన్​లో ఒక కిర్రాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి".

మీరు ఇప్పటి వరకు బీరకాయ, దోసకాయలతో విడివిడిగా పచ్చళ్లు చేసుకుని ఉంటారు. కానీ, ఒకసారి ఈ రెండింటి కాంబోలో ట్రై చేసి చూడండి. క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో కమ్మగా, భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని రుచిని ఆస్వాదించిన ఫీల్ పొందుతారు. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడికి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Beerakaya Dosakaya Pachadi
దోసకాయలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - పావుకేజీ
  • సన్నని దోసకాయ ముక్కలు - ఒక చిన్నకప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • పొట్టుమినప్పప్పు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • చింతపండు - రెండు రెమ్మలు

హైదరాబాదీ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Beerakaya Dosakaya Pachadi
బీరకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను పీలర్​తో పైన పొట్టును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక దోసకాయను పైన చెక్కును తొలగించి వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Beerakaya Dosakaya Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని వాటిపై తెల్లని మచ్చలు ఏర్పడే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటిని మినప్పప్పు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Beerakaya Dosakaya Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం అదే నూనెలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గనివ్వాలి.
  • ఒకవేళ నూనె తక్కువగా ఉంటే కాస్త యాడ్ చేసుకుని బీరకాయ ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ బీరకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించాలి. అవి మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా మిక్సీ జార్​లో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మినప్పప్పు, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, చింతపండు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో చల్లారిన బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

తాలింపు లేకుండానే రుచికరమైన "బచ్చలికూర పచ్చడి" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Beerakaya Dosakaya Pachadi
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • పోపుదినుసులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - చిటికెడు
Beerakaya Dosakaya Pachadi
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఎండుమిర్చి, పసుపు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి, సన్నని దోసకాయ ముక్కలు వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నయా కాంబోలో నోరూరించే "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడి కావాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

For All Latest Updates

TAGGED:

BEERAKAYA CHUTNEY RECIPEHOW TO PREPARE BEERAKAYA PACHADIBEERAKAYA DOSAKAYA PACHADI THAYARIబీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి తయారీBEERAKAYA DOSAKAYA PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.