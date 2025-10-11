క్యాటరింగ్ స్టైల్ "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!
-బీరకాయ, దోసకాయ కాంబోలో సూపర్ పచ్చడి - ఎవరైనా సరే ఆహా ఓహో అంటూ తినాల్సిందే!
Published : October 11, 2025 at 4:51 PM IST
Catering Style Beerakaya Dosakaya Pachadi : కొంతమంది భోజనంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, నోటికి ఏమి రుచించని సందర్భంలోనూ పచ్చళ్ల వైపే మొగ్గుచూపుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా వెరైటీ రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే నయా కాంబినేషన్లో ఒక కిర్రాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి".
మీరు ఇప్పటి వరకు బీరకాయ, దోసకాయలతో విడివిడిగా పచ్చళ్లు చేసుకుని ఉంటారు. కానీ, ఒకసారి ఈ రెండింటి కాంబోలో ట్రై చేసి చూడండి. క్యాటరింగ్ స్టైల్లో కమ్మగా, భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని రుచిని ఆస్వాదించిన ఫీల్ పొందుతారు. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడికి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - పావుకేజీ
- సన్నని దోసకాయ ముక్కలు - ఒక చిన్నకప్పు
- నూనె - తగినంత
- పొట్టుమినప్పప్పు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- చింతపండు - రెండు రెమ్మలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను పీలర్తో పైన పొట్టును లైట్గా తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక దోసకాయను పైన చెక్కును తొలగించి వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని వాటిపై తెల్లని మచ్చలు ఏర్పడే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటిని మినప్పప్పు ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే నూనెలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి.
- ఒకవేళ నూనె తక్కువగా ఉంటే కాస్త యాడ్ చేసుకుని బీరకాయ ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ బీరకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించాలి. అవి మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా మిక్సీ జార్లో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మినప్పప్పు, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, చింతపండు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో చల్లారిన బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- పోపుదినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - చిటికెడు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఎండుమిర్చి, పసుపు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి, సన్నని దోసకాయ ముక్కలు వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నయా కాంబోలో నోరూరించే "బీరకాయ దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడి కావాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
