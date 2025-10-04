మళ్లీ తినాలనిపించేలా "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" - ఈ స్టైల్లో ఓసారి ట్రై చేయండి!
బీరకాయతో పచ్చడి ఈ విధంగా చేయండి - రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 10:31 AM IST
Ridge Gourd Coriander Chutney : బీరకాయతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా పచ్చడి చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి బీరకాయ, కొత్తిమీరతో పచ్చడి చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - 400 గ్రాములు
- నూనె - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 3
- పచ్చిమిర్చి - 15
- టమోటాలు - 3
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - 100 గ్రాములు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 400 గ్రాముల బీరకాయలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. పల్లీలను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాస్తా రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇలా 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- బీరకాయలు మగ్గిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే చింతపండు వేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఇందులో 100 గ్రాముల కొత్తిమీర కలిపి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- పప్పులు రంగు మారిన తర్వాత ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ, పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి దించుకున్నారంటే యమ్మీ యమ్మీ బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి సిద్ధమైనట్లే!
- ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కాస్తా నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది.
