"బీరకాయ కర్రీ" కొత్తగా ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది! - BEERAKAYA ALASADALA CURRY

రుచికరమైన బీరకాయ-అలసందల కర్రీ -బీరకాయ ఇష్టంలేని వాళ్లకు కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది!

Beerakaya Alasadala Curry in Telugu
Beerakaya Alasadala Curry in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 4:46 PM IST

Beerakaya Alasadala Curry in Telugu : ఇంట్లో బీరకాయ కర్రీ వండితే చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. కేవలం బీరకాయలతో మాత్రమే కర్రీ చేస్తే రుచిగా అనిపించదు. కాబట్టి, ఓసారి ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి. బీరకాయ కర్రీలో అలసందలు వేయడం వల్ల ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. బీరకాయ ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా ఈ కూర మరొక గరిటె అడిగి మరీ వేయించుకుంటారు. ఈ బీరకాయ కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి సింపుల్​గా బీరకాయ అలసందల కూర ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Beerakaya
Beerakaya (Getty images)

బీరకాయ అలసందల కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • బీరకాయలు - అర కేజీ
  • అర కప్పు - అలసందలు
  • అర టీస్పూన్​ - ఆవాలు
  • అర టీస్పూన్​ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్​ - మినప్పప్పు
  • అర టీస్పూన్​ - శనగపప్పు
  • పచ్చిమిర్చిలు -5
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 10
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటాలు - 2
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
  • టీ స్పూన్​ - ధనియాల పొడి
  • అర టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • కాస్త - కొత్తిమీర తరుగు
టమోటాలు
టమోటాలు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి అర కప్పు అలసందలు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి 5 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఐదు గంటల తర్వాత అలసందలు మరొకసారి కడిగి కుక్కర్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో కప్పు నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టండి. కుక్కర్​ స్టవ్​పై పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • అలసందలు ఉడికేలోపు బీరకాయలు శుభ్రంగా కడిగి పైన పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై బీరకాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
mirchi
mirchi (Getty images)
  • కుక్కర్లో నార్మల్​గా ఆవిరిపోయిన తర్వాత అలసందలు ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలసందలు ఉడికించిన నీటిని మరొక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ పై కుక్కర్ పెట్టి ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో అర టీస్పూన్​ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి. తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి. వెల్లుల్లి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి.
అలసందలు
అలసందలు (Getty images)
  • ఆనియన్స్​ రంగు మారిన టమోటా ముక్కలు, ముందుగా ఉడికించిన అలసందలు వేసి కలపండి. స్టవ్​ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసిన బీరకాయ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్​ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు అలసందలు ఉడికించిన నీళ్లను వేసి కలపండి.
  • కుక్కర్​పై నార్మల్​గా మూత పెట్టి బీరకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కర్రీ అడుగు పట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
kothimeera
kothimeera (Getty images)

బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కాస్త కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన బీరకాయ అలసందల కర్రీ రెడీ!

