దీపావళి వేళ ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ ట్రై చేశారంటే - మీ ముఖం అందమైన దీపంలా మెరిసిపోతుందట!

Tips to Look Gorgeous During Diwali ( ETV Bharat )

Best Tips to Look Gorgeous During Diwali : పండగ, ఫంక్షన్, పార్టీ.. ఇలా అకేషన్ ఏదైనా అందంగా కనిపించాలనుకోవడం సహజం. అందులోనూ వెలుగుల పండగ దీపావళి అంటే అందరూ మరింత ప్రకాశవంతంగా మెరిసిపోవాలని కోరుకుంటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. ఈ దివాళీ వేళ ఇంట్లో లభించే వస్తువులతో కొన్ని ఫేస్ ప్యాక్స్ ట్రై చేయండి. అలాగే, మేకప్ విషయంలోనూ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారంటే అందరి చేత యూ ఆర్​ లుకింగ్​ బ్యూటీఫుల్​ అనిపించుకోవడం పక్కా అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అందంగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపించాలంటే స్కిన్ మీద పేరుకుపోయే మృతకణాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ క్రమంలో ఫేషియల్ చేయించుకోవాలి. త్రెడింగ్ ద్వారా కనుబొమ్మల్ని కూడా షేప్ చేసుకోవాలి. అయితే, ఫెస్టివల్ ముందుగా ఎంత సన్నద్ధమైనా దివాళీ రోజు మరింత గ్లోయింగ్​ లుక్​తో కనిపించాలంటే ఈ నేచురల్ ఫేస్ ప్యాక్స్ వేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

తేనె, నిమ్మరసంతో ఇలా చేయండి :

ఈ నేచురల్ ఫేస్​ ప్యాక్ చర్మాన్ని మెరిపించడానికి చాలా బాగా తోడ్పడుతుందంటున్నారు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న బౌల్​లో తేనె, నిమ్మరసం సమపాళ్లలో తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఆ మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. సుమారు 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి తర్వాత చల్లని వాటర్​తో శుభ్రం చేసుకుంటే సరి. నిమిషాల్లో మెరిసిపోయే చర్మం సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

టమాటాతో ముఖాన్ని మెరిపించండిలా!

వంటింట్లో ఉండే టమాటాని ఉపయోగించి కూడా కాంతివంతంగా మారిపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ముందుగా టమటాని ముక్కలుగా కోసి దాని గుజ్జుతో ముఖమంతా రుద్దుకోవాలి. ఆపై పావుగంట పాటు ఆరనిచ్చి తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇవేకాకుండా ఐస్‌క్యూబ్‌తో ముఖం రుద్దుకున్నా సరే.. చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా మెరిపించుకోవచ్చంటున్నారు.