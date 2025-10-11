క్రిస్పీ, టేస్టీ "సొరకాయ బజ్జీలు" - అప్పటికప్పుడు వేడి వేడిగా తయారు చేయొచ్చు!
కమ్మని సొరకాయ బజ్జీలు - స్నాక్స్ కోసం ఇలా చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 5:21 PM IST
SORAKAYA BAJJI : సొరకాయ గారెలు, బూరెలు అందరికీ తెలిసిందే! కానీ, సొరకాయ బజ్జీలు ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? ఆలు బజ్జీల్లాంటి ఈ సొరకాయ బజ్జీలు ఎంతో టేస్టీగా, పైన క్రంచీగా, లోపల మృదువుగా ఉంటాయి. వీటిని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. వంట రాని వాళ్లు కూడా ఇలాంటి సొరకాయ బజ్జీలను ఇట్టే చేసేయొచ్చు. ఈవెనింగ్ స్నాక్గా అయితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - మీడియం సైజు
- శనగపిండి - కప్పు
- బియ్యం పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- వాము - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా లేత సొరకాయను తీసుకోవాలి. బాగా కడిగి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. పైన పొట్టును పీల్ చేసుకుని కత్తితో సన్నటి చక్రాలను కట్ చేయాలి. మరీ సన్నగా కాకున్నా మందంగా లేకుంటే సరిపోతుంది. ముక్కలన్నీ కట్ చేశాక ఒక గిన్నెలో నీళ్లు, ఉప్పు వేసుకుని సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల సొరకాయ ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
- ఇపుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, పావుకప్పు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. ఇలా బియ్యం పిండి వేయడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఉప్పు, పసుపు, కారం, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ తాజా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, వాము వేసుకోవాలి. వాము నలిపి వేస్తే మంచి వాసన వస్తుంది.
- ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ పిండిని బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. మిర్చీ బజ్జీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు, ఎక్కువ, తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇపుడు పిండి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కడాయిలో నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- మంట తగ్గించి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత సొరకాయ ముక్కలను పిండిలో ముంచి ఒక్కొక్కటి నూనెలో వేసుకుని కాల్చాలి. సొరకాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మంట మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది.
