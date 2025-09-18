ETV Bharat / offbeat

బతుకమ్మ స్పెషల్ : "సత్తుపిండి" నైవేద్యం - నిమిషాల్లోనే ఈజీ​గా చేసుకోండి!

- సెప్టెంబర్ 21న బతుకమ్మ పండుగ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచినిచ్చే నైవేద్యం రెసిపీ!

Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 2:01 PM IST

Bathukamma 2025 Special Recipe : రంగురంగుల పూలను గోపురంలా పేర్చి ఆ పైన గౌరమ్మను ఉంచి మహిళలంతా ఒక చోట కూడి ఉత్సాహంగా చేసుకునే పండుగే "బతుకమ్మ". తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఈ పండుగను తొమ్మిది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటారు. ఎంగిల పూల బతుకమ్మ మొదలు సద్దుల బతుకమ్మ వరకు ఈ తొమ్మిది రోజులు ఆదిపరాశక్తిని పూల రూపంలో మహిళలంతా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. అంతేకాకుండా, అమ్మవారికి అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలను నైవేద్యంగా పెడతారు.

సత్తుపిండి, పులిహోర, పులగం, పెరుగన్నం, బెల్లపు అన్నం, కొబ్బరన్నం, నెయ్యి కలిపిన అన్నం ఇలా రకరకాల నైవేద్యాలను ప్రిపేర్ చేసి గౌరీదేవికి నివేదిస్తారు. అయితే, ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 21న బతుకమ్మ పండుగ స్టార్ట్ కానుండడంతో ఈ వేళ మీకోసం ఒక ప్రసాదం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కమ్మని "సత్తుపిండి". దీన్ని బియ్యప్పిండితో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పైగా, ఇది ఆరోగ్యకరం కూడా! పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, బతుకమ్మ వేళ ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నైవేద్యం రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యం
  • ఒక కప్పు - చక్కెర
  • నెయ్యి - ఆరేడు టీస్పూన్లు
  • యాలకులు - ఆరు

Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని బియ్యం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి.
  • బియ్యం మంచిగా వేగి కాస్త ఎరుపు రంగులోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లో చక్కెర, యాలకులను వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe
  • అనంతరం అదే మిక్సీ గిన్నెలో చల్లారిన బియ్యాన్ని తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యంపిండిని వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • బియ్యప్పిండి మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.

Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe
  • అది గోరువెచ్చగా మారాక గ్రైండ్ చేసుకున్న చక్కెర పొడిని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకుని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతే, నిమిషాల్లోనే మంచి రుచికరంగా ఉండే "సత్తుపిండి" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, మీరు కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా సింపుల్​గా ఇలా సత్తుపిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని గౌరీదేవికి నైవేద్యంగా నివేదించండి.
Bathukamma 2025 Special Recipe
Bathukamma 2025 Special Recipe

చిట్కాలు :

  • ఒకవేళ మీరు స్వీట్ కాస్త తక్కువగా తినేవారైతే అందుకు అనుగుణంగా కొద్దిగా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • బియ్యం వేయించుకునేటప్పుడు మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే మాడితే సత్తుపిండి టేస్ట్ మారుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఈ సత్తుపిండిని బియ్యప్పిండికి బదులుగా మొక్కజొన్న పిండి, రాగులు, పెసర్లతో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వాటితో చేసుకున్నా కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.

