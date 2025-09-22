ఓవెన్ అవసరం లేకుండా "బనానా కేక్" - పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది!
గోధుమపిండి, అరటిపండ్లతో కేక్ చేసుకోండిలా - ఈ పద్ధతిలో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 4:42 PM IST
Easy Banana Cake Recipe : కేక్ అంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. సాఫ్ట్గా, టేస్టీగా ఉండే ఇవ్వంటే పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టం. అందుకే కొందరు వీటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మరికొందరు బయట బేకరీల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు? అంతేకాక ఇవి చేయడానికి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో అరటిపండ్లతో కేక్ తయారు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అరటిపండ్లు సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడైనా దొరుకుతాయి. మరి టేస్టీటేస్టీ బనానా కేక్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "మేతి చమన్ కర్రీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరటిపండ్లు - 3
- పంచదార - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- కోడిగుడ్లు - 2
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వంటసోడా - అర టేబుల్ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాగా పండిన మూడు అరటిపండ్లను మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే పావుకప్పు పంచదార, పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. (పంచదారకు బదులుగా బెల్లం వేసుకోవచ్చు). అదేవిధంగా రెండు కోడిగుడ్లను వేయాలి. (ఎగ్స్ లేదంటే పాలు, పెరుగు వాడొచ్చు).
- వీటన్నింటిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా, అర టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ పాలు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు కేక్ పాన్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ గోధుమపిండి వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కేక్ బ్యాటర్ను పర్చుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ను బ్యాటర్పై వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఓ స్టాండ్ వేసి మూతపెట్టాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత కేక్ పాన్ పెట్టాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 45 నిమిషాల పాటు కేక్ను బేక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్ను డీమౌల్డ్ చేసుకొని తయారైన కేకును చాకుతో మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోండి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ బనానా కేక్ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
"నవరాత్రుల స్పెషల్" అమ్మవారికి రేపటి ప్రసాదం "కొబ్బరి పాయసం" - ఈజీగా ఇలా చేసి పెట్టండి!
టేస్టీ టేస్టీ "పనీర్ బెండకాయ రైస్" - ఇలా చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!