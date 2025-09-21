నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే "బనానా హల్వా" - అప్పటికప్పుడు ఇలా ఈజీగా చేసుకోండిలా!
అరటిపండ్లతో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 12:51 PM IST
Banana Halwa Making in Telugu : హల్వాను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! వివిధ రకాల పదార్థాలతో దీనిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే మీరెప్పుడైనా అరటిపండ్లతో హల్వా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతుంది. పైగా దీనిని తయారు చేయడం చాలా సింపుల్! ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు వావ్ అనాల్సిందే.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరటిపండ్ల గుజ్జు - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
- తాటిబెల్లం - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాగా పండిన అరటిపండ్లలోని గుజ్జను బయటకు తీసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు తాటిబెల్లం, బెల్లాన్ని సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోని ఒక టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగి వేడైన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగాక ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న రెండు కప్పుల అరటిపండ్ల గుజ్జును వేసుకోవాలి.
- ఆపై మంటను మీడియంలో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ అరటిపండ్ల గుజ్జు మిశ్రమాన్ని గోధుమ రంగులోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్తా బాయిల్ అయిన తర్వాత తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం, తాటిబెల్లం వేసి కరిగించాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన అరటిపండ్ల గుజ్జు మిశ్రమంలో బెల్లం వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మిశ్రమం బాగా చిక్కబడే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇందులో వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఒక బేకింగ్ డిష్ తీసుకొని అందులో అన్ని వైపులా నెయ్యి రాసుకోవాలి. అనంతరం దానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న హల్వాను వేసుకొని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- చివరగా దీనిపై కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు వేసి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ హల్వా రెడీ అయినట్లే!
