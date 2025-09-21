ETV Bharat / offbeat

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే "బనానా హల్వా" - అప్పటికప్పుడు ఇలా ఈజీగా చేసుకోండిలా!

అరటిపండ్లతో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Banana Halwa
Banana Halwa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Banana Halwa Making in Telugu : హల్వాను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! వివిధ రకాల పదార్థాలతో దీనిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే మీరెప్పుడైనా అరటిపండ్లతో హల్వా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతుంది. పైగా దీనిని తయారు చేయడం చాలా సింపుల్​! ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు వావ్ అనాల్సిందే.

సింపుల్​గా చేసుకునే "డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ" - ఇలా చేస్తే క్రంచీగా వస్తుంది!

Banana Halwa
అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటిపండ్ల గుజ్జు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
  • తాటిబెల్లం - అర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Banana Halwa
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాగా పండిన అరటిపండ్లలోని గుజ్జను బయటకు తీసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాటిబెల్లం, బెల్లాన్ని సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోని ఒక టేబుల్​స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగి వేడైన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
Banana Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగాక ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న రెండు కప్పుల అరటిపండ్ల గుజ్జును వేసుకోవాలి.
  • ఆపై మంటను మీడియంలో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ​మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ అరటిపండ్ల గుజ్జు మిశ్రమాన్ని గోధుమ రంగులోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Banana Halwa
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్తా బాయిల్ అయిన తర్వాత తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం, తాటిబెల్లం వేసి కరిగించాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించిన అరటిపండ్ల గుజ్జు మిశ్రమంలో బెల్లం వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మిశ్రమం బాగా చిక్కబడే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇందులో వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఒక బేకింగ్ డిష్​ తీసుకొని అందులో అన్ని వైపులా నెయ్యి రాసుకోవాలి. అనంతరం దానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న హల్వాను వేసుకొని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
  • చివరగా దీనిపై కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు వేసి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ హల్వా రెడీ అయినట్లే!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే నోరూరించే "బీరకాయ పప్పు" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

నోరూరించే "రొయ్యల కర్రీ" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసనే ఉండదు - ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!

