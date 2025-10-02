ETV Bharat / offbeat

మిర్చీ బజ్జీ రొటీన్ - అద్దిరిపోయే "అరటి కాయ బజ్జీ" ఇలా చేయండి!

వేడివేడి అరటికాయ బజ్జీలు - ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్ రెసిపీ!

Raw Banana Bajji
Raw Banana Bajji (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Raw Banana Bajji Recipe : సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ కోసం ఇండ్లలో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. గారెలు, వడలు, పునుగులు లాంటివి ఉంటాయి. ఇందులో బజ్జీలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా మిర్చీతో చేస్తారు. అయితే ఓసారి ఇలా అరటికాయలతో ఇవి ప్రిపేర్ చేసి చూడండి? భలే కమ్మగా వస్తాయి. అంతే కాకుండా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నోరూరించే "మొఘలాయి ఎగ్​ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!

Raw Banana Bajji
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 5
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • వాము పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కస్తూరి మెంతి - 1 టేబుల్​ స్పూన్
  • వంటసోడా - కొంచెం
  • నూనె - సరిపడినంతా
Raw Banana Bajji
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అరటికాయలను తీసుకొని చివరలో కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై పీలర్​తో వాటిపై చెక్కును కొద్దిగా తీసేయాలి. ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలో కొద్దిగా ఉప్పు నీరు తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం అరటికాయలను కొంచెం క్రాస్​గా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరటికాయ ముక్కలను రంగు మారిపోకుండా ఉప్పు నీటి గిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Raw Banana Bajji
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని రెండు కప్పుల శనగపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల వాము పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి.
  • అలాగే క్రష్ చేసుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ కస్తూరి మెంతి, కొంచెం వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Raw Banana Bajji
నూనె (Getty Images)
  • మరోవైపు ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలను కాస్త తడి లేకుండా పొడి క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి. ఆపై రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిలో వేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా నెమ్మదిగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ, వేడివేడి అరటికాయ బజ్జీలు తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే వావ్ అనాల్సిందే!

కాకినాడ స్పైషల్ " చిట్టి పెసరట్టు" - ఈ కొలతలతో చేస్తే క్రిస్పీగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే " అంగూరీ గులాబ్​ జామున్​" - దసరాకి ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే​!

