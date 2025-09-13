ఘుమఘుమలాడే "బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 5:18 PM IST
Bagara Khana With Chicken Curry : బగారా రైస్, చికెన్ కర్రీ కాంబినేషన్ చాలా మందికి ఇష్టం. కొన్ని సార్లు చికెన్ గ్రేవీ సరిగ్గా రాకపోవడం లేదా చికెన్ ఉడకకపోవడం లాంటి సమస్యలను చూసే ఉంటారు. అలాంటి వారు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ చేశారంటే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి బగారా రైస్, చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కేజీ
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - 4టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- టమోటాలు - 1
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కేజీ చికెన్ తీసుకుని కొంచెం ఉప్పు, పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. అనంతరం చికెన్ కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూర నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
- కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలపొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం అర కప్పు పెరుగు వేసి గిన్నెపై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మరో 20 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చివర కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకొని గిన్నెను దించుకున్నారంటే వేడివేడి చికెన్ కర్రీ సిద్ధమైనట్లే.
బగారా రైస్ తయారీ విధానం :
- బగారా రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా గిన్నెలో 400 గ్రాముల బియ్యం తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడగాలి. అనంతరం ఇందులోనే తగినన్ని నీళ్లు పోసి బియ్యాన్ని అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, కొన్ని లవంగాలు, యాలకులు, జాపత్రి, ఎనిమిది మిరియాలతో పాటు ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- అవన్నీ వేగిన తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయలను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లులి పేస్ట్, సన్నగా తరిగిన టమోటాలు వేసి కలపాలి. అనంతరం రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరిగిన తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. మంటను హైఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
- బియ్యం ఉడికే క్రమంలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే చాలు! టేస్టీటేస్టీగా బగారా రైస్ రెడీ.
