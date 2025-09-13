సండే స్పెషల్ "బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- చికెన్ కర్రీ, బగారా రైస్ పర్ఫెక్ట్గా చేయడం రావట్లేదా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 13, 2025 at 1:56 PM IST
Bagara Rice with Chicken Curry: సండే వస్తుందంటే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్కు ఓటేస్తారు. చిక్కని గ్రేవీతో అద్దిరిపోయే రుచితో ఉండే దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక చికెన్కు కాంబినేషన్గా బాస్మతీ రైస్ లేదా నార్మల్ రైస్తో బగారా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ కాంబినేషన్ నెవర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ అన్నట్లు ఉంటుంది. అయితే చాలా మందికి దీనిని పర్ఫెక్ట్గా చేయడం రాదు. కొన్ని సార్లు చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా కుదిరితే, మరికొన్నిసార్లు బగారా టేస్టీగా చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. రెండూ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేయడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సండేనాడు ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చేలా చికెన్ కూర విత్ బగారా తయారు చేసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
చికెన్ కర్రీ కోసం:
- చికెన్ - అర కేజీ
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ఉప్పు - సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమాటా - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి చికెన్ ముక్కలు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వాటర్ పోసి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్ నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
- చికెన్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుని కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ కలర్లోకి వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- టమాటాలు వేగిన తర్వాత మారినేట్ చేసిన చికెన్ వేసి ఓసారి కలిపి మంటను హైఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- ముక్కలు నూనెలో మగ్గి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం చిలికిన పెరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లోనే మరికొద్దిసేపు ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి కలిపి చికెన్ ఉడకటానికి, గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి గ్రేవీ చిక్కబడిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే చికెన్ కర్రీ రెడీ.
బగారా రైస్ :
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాస్మతీ రైస్ - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 2 టీస్పూన్లు
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- బండపువ్వు - కొద్దిగా
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- నల్ల యాలకులు - 2
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- అనాస పువ్వులు - 2
- మిరియాలు - 8
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 4
- షాజీరా - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ పోసి అరగంటసేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయను, సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చుకోవాలి. టమాటాను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. బిర్యానీ దినుసులను కూడా రెడీగా తీసుకోవాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- పాన్ హీటెక్కిన తర్వాత నెయ్యి, నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ దినుసులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయ కాస్త మగ్గిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అల్లం మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటా కుక్ అయిన తర్వాత రెండు కప్పుల బాస్మతీ రైస్కు రెండున్నర కప్పుల వాటర్ పోసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వాటర్ను మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి కలిపి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి.
- రైస్ మొత్తం నీటిలో వేసిన తర్వాత నిధానంగా కలిపి మనం రెగ్యులర్ అన్నం ఎలా వండుకుంటామో అలా ఉడికించుకోవాలి. అంటే రైస్ ఉడికేంతవరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆ తర్వాత సిమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- రైస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వేడివేడి అన్నాన్ని ఓ ప్లేట్లోకి పెట్టుకుని అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ కర్రీ వేసి తింటే అద్దిరిపోయే బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
