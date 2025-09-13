ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్​ "బగారా రైస్​ విత్​ చికెన్​ కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

- చికెన్​ కర్రీ, బగారా రైస్​ పర్ఫెక్ట్​గా చేయడం రావట్లేదా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - అద్దిరిపోతుంది!

Bagara Rice with Chicken Curry
Bagara Rice with Chicken Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 1:56 PM IST

4 Min Read
Bagara Rice with Chicken Curry: సండే వస్తుందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ చికెన్​కు ఓటేస్తారు. చిక్కని గ్రేవీతో అద్దిరిపోయే రుచితో ఉండే దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్​ చేస్తారు. ఇక చికెన్​కు కాంబినేషన్​గా బాస్మతీ రైస్​ లేదా నార్మల్​ రైస్​తో బగారా ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఈ కాంబినేషన్​ నెవర్​ బిఫోర్​ ఎవ్వర్​ ఆఫ్టర్​ అన్నట్లు ఉంటుంది. అయితే చాలా మందికి దీనిని పర్ఫెక్ట్​గా చేయడం రాదు. కొన్ని సార్లు చికెన్​ పర్ఫెక్ట్​గా కుదిరితే, మరికొన్నిసార్లు బగారా టేస్టీగా చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. రెండూ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేయడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సండేనాడు ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చేలా చికెన్​ కూర విత్​ బగారా తయారు చేసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

Chicken
చికెన్​ (Getty Images)

చికెన్​ కర్రీ కోసం:

  • చికెన్​ - అర కేజీ
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమాటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - అర కప్పు
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి చికెన్​ ముక్కలు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వాటర్​ పోసి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్​ నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
  • చికెన్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకుని కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్​ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Ginger Garlic
అల్లం వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • టమాటాలు వేగిన తర్వాత మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ వేసి ఓసారి కలిపి మంటను హైఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి.
  • ముక్కలు నూనెలో మగ్గి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం చిలికిన పెరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి సిమ్​లోనే మరికొద్దిసేపు ఉడికించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి కలిపి చికెన్​ ఉడకటానికి, గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి గ్రేవీ చిక్కబడిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే చికెన్​ కర్రీ రెడీ.
Chicken Curry
చికెన్​ కర్రీ (ETV Bharat)

బగారా రైస్​ :

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాస్మతీ రైస్​ - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టీస్పూన్లు
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • బండపువ్వు - కొద్దిగా
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • నల్ల యాలకులు - 2
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • అనాస పువ్వులు - 2
  • మిరియాలు - 8
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • షాజీరా - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
Rice
రైస్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్​ పోసి అరగంటసేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయను, సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చుకోవాలి. టమాటాను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. బిర్యానీ దినుసులను కూడా రెడీగా తీసుకోవాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
Biryani
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)
  • పాన్​ హీటెక్కిన తర్వాత నెయ్యి, నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ దినుసులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయ కాస్త మగ్గిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అల్లం మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటా కుక్​ అయిన తర్వాత రెండు కప్పుల బాస్మతీ రైస్​కు రెండున్నర కప్పుల వాటర్​ పోసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వాటర్​ను మరిగించుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి కలిపి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి.
  • రైస్​ మొత్తం నీటిలో వేసిన తర్వాత నిధానంగా కలిపి మనం రెగ్యులర్​ అన్నం ఎలా వండుకుంటామో అలా ఉడికించుకోవాలి. అంటే రైస్​ ఉడికేంతవరకు హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఆ తర్వాత సిమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • రైస్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వేడివేడి అన్నాన్ని ఓ ప్లేట్​లోకి పెట్టుకుని అందులో ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చికెన్​ కర్రీ వేసి తింటే అద్దిరిపోయే బగారా రైస్​ విత్​ చికెన్​ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bagara Rice
బగారా రైస్​ (ETV Bharat)

