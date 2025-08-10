Essay Contest 2025

కమ్మని "బాదం లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు - పిల్లలకూ నచ్చుతుంది! - HEALTHY BADAM LADDU

ఎప్పుడూ రొటీన్​ లడ్డూలు ఏం తింటారు? -ఓసారి ఇలా బాదంతో ట్రై చేయండి!

Badam Laddu
Badam Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 1:20 PM IST

Tasty and Healthy Badam Laddu: లడ్డూలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి కాబట్టి. అయితే లడ్డూలను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే బాదం పప్పుతో లడ్డూలు ట్రై చేశారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఈ లడ్డూలు చేసుకోవడానికి పంచదార కూడా అవసరం లేదు. ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ బాదం లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Almonds
బాదంపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాదం పప్పు - 1 కప్పు
  • గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుచ్చ పప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గసగసాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • బెల్లం పొడి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Jaggery
బెల్లం పొడి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బాదం పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • బాదం వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లోకి గుమ్మడి గింజలు, పుచ్చపప్పు, ఎండు కొబ్బరి పొడి, గసగసాలు, సన్నగా కట్​ చేసిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఇవన్నీ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన బాదం పప్పులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Wheat Flour
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • రవ్వ వేగి మంచి వాసన వచ్చిన తర్వాత గోధుమపిండి, శనగపిండి వేసి నెయ్యి మొత్తం పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి మధ్యమధ్యలో నెయ్యి యాడ్​ చేసుకుంటూ పిండి మిశ్రమం గోల్డెన్​​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఈ పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన బాదం పప్పు పౌడర్​, బెల్లం పొడి, వేయించిన గుమ్మడి గింజలు జీడిపప్పు మిశ్రమం, యాలకుల పొడి వేసి ఉండలు లేకుండా పొడిపొడిగా అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ బాదం లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Badam Laddu
బాదం లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బాదం పప్పులను పొట్టుతో వాడితేనే లడ్డూలు రుచికరంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ వద్దనుకుంటే వేడినీటిలో ఈ పప్పును ఉంచి ఓ అరగంట నానబెట్టి, తర్వాత పొట్టు తీసేయాలి. కాటన్​ క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడిచి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టి ఆ తర్వాత వేయించి పొడి చేసుకోవాలి.
  • బెల్లం పొడి ప్లేస్​లో పటిక బెల్లం పొడి అయినా వాడుకోవచ్చు. లేదంటే పంచదార పొడి అయినా యూజ్​ చేయవచ్చు. అయితే ఏదీ వాడినా పిండి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కలుపుకుంటే మిశ్రమం లూజ్​ కాకుండా ఉంటుంది.

