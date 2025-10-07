బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "ఫ్రైడ్ రైస్"! - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ అమోఘం!

ETV Bharat / offbeat

Bachelors Special Rice Recipe
Bachelors Special Rice Recipe (Eenadu)
Bachelors Special Rice Recipe : కొంతమంది ఇంటి పనులను సులువుగా చేసేస్తుంటారు. అదే, వంట చేయడం విషయానికొస్తే మాత్రం బద్ధకంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ముఖ్యంగా బ్యాచిలర్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయితే, సోమరితనం అనేది ఎక్కడైనా నడిచి పోతుంది కానీ కిచెన్​లో కుదరదు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాచిలర్స్​ కర్రీ, అన్నం రెండూ ఎవరు వండుతారని, చాయ్ పెట్టినంత సులువుగా వంట అయిపోవాలని తరచుగా ఏదో ఒక రైస్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఎక్కువగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, టమాటా రైస్, ఆలూ రైస్ వంటివి రెడీ చేసుకుని తినేస్తుంటారు.

అవి మాత్రమే కాకుండా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునే మరో బ్యాచిలర్ స్పెషల్ రెసిపీ మీకోసం వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నోరూరించే "పనీర్ పుదీనా ఫ్రైడ్ రైస్". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, హోటల్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ బ్రహ్మచారుల రైస్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Paneer Pudina Fried Rice
రైస్ (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • అన్నం - రెండు కప్పులు
  • పనీర్ - 50 గ్రాములు
  • నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కొత్తిమీర తరుగు - అరకప్పు
  • అల్లం - అరంగుళం ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • లవంగాలు - రెండు
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • మిరియాలపొడి - అరస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - అరస్పూన్
  • పుదీనా - గుప్పెడు
  • అర చెంచా - నిమ్మరసం

Paneer Pudina Fried Rice
పుదీనా (Getty Images)

పనీర్ పుదీనా ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలంటే?

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రైస్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, తాజా పనీర్​ను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెండు కప్పుల పరిమాణంలో రైస్​ని పొడి పొడిగా ఉడికించుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
Paneer Pudina Fried Rice
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రైస్ రెసిపీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె పోసి హీట్ చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలను వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
Paneer Pudina Fried Rice
పనీర్ (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో పసుపు, కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర-పుదీనా మిశ్రమం, ధనియాలపొడి, మిరియాలపొడి యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.

Paneer Pudina Fried Rice
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముక్కలుగా కట్‌ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్‌ను వేసి కలుపుతూ మరికాసేపు అన్నింటినీ వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు అందులో వండి పక్కనుంచిన అన్నం వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో రైస్ కాస్త వేడి అయ్యే వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించి దించేముందు పైన నిమ్మరసం చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే రుచితో బ్యాచిలర్స్ స్పెషల్ "పనీర్ పుదీనా ఫ్రైడ్ రైస్" రెడీ అవుతుంది!
  • దీన్ని రైతా, చట్నీ వంటి వాటితో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. అవి లేకపోయినా నేరుగా తిన్నా ఈ రైస్ అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది.

