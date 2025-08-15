ETV Bharat / offbeat

కృష్ణాష్టమి స్పెషల్​ "అటుకుల పాయసం" - మఖానాతో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది! - ATUKULA PAYASAM RECIPE

- ఈ ప్రసాదం ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Atukula Payasam
Atukula Payasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 5:16 PM IST

Krishnashtami Spceial Atukula Payasam: రేపే కృష్ణాష్టమి. గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా జన్మాష్టమి వేడుకలు జరుపుకునేందుకు కృష్ణ భక్తులు సిద్ధమవుతోన్నారు. ఇక ఈరోజున గోపాలుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి, అటుకులు వంటి వాటిని నివేదిస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా అటుకులతో పొంగలి, దద్దోజనం వంటివి చేసి ప్రసాదంగా పెడుతుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా అటుకులు, పూల్​మఖానా కాంబినేషన్​తో ఎంతో రుచికరమైన పాయసం తయారు చేసుకోవచ్చు. దీని టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీనే. పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఎంతో కమ్మగా ఉండే అటుకుల పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Poha
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - అర కప్పు
  • బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
  • నీళ్లు - అర కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • బాదం పప్పులు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​లు - 10
  • పూల్​ మఖానా - 1 కప్పు
  • పాలు - అర లీటర్​
Makhana
మఖానా (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా రడగాలి. ఆ తర్వాత అందులోని నీటిని పూర్తిగా వంపేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అర కప్పు వాటర్​ పోసి పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి. అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత సన్నగా కట్​ చేసుకున్న బాదం పలుకులు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
Jaggery
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • ఈ పప్పులు దోరగా వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​ వేసి వేయించి గిన్నెలోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే నెయ్యిలో పూల్​ మఖానా వేసి లో ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. పూల్​ మఖానా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. పాలు మరిగేలోపు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన మఖానాను సగం పైగా వేసుకుని మిగిలిన వాటిని పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • పాలు కరిగి మరుగుతున్నప్పుడు కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న అటుకులు, గ్రైండ్​ చేసిన మఖానా పొడి వేసి కలిపి మూడు నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇవి ఉడికిన తర్వాత మిగిలిన పూల్​ మఖానా వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకోవాలి. ఇలా బెల్లం నీటిని పోసుకున్న తర్వాత సిమ్​లోనే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే రుచికరమైన అటుకుల పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Atukula Payasam
అటుకుల పాయసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సన్న అటుకులు కాకుండా లావుగా ఉన్న అటుకులు వాడితే పాయసం రుచి బాగుంటుంది. అలాగే వీటిని ఎక్కువ సేపు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. జస్ట్ కడిగి నీళ్లు లేకుండా వంపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పాయసం చిక్కగా ఉండాలనుకుంటే అర లీటర్​ పాలు సరిపోతాయి. ఒకవేళ పల్చగా కావాలనుకుంటే మరో పావు లీటర్​ పాలు పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్​ బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. అలాగే బెల్లం వాటర్​ను పాలలో పోసుకునేటప్పుడు స్టవ్​ పూర్తిగా సిమ్​లో ఉండాలి. అలాగే బెల్లం వాటర్​ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పోసుకోవాలి.

