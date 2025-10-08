ETV Bharat / offbeat

అట్ల తద్ది స్పెషల్ స్వీట్ "తిమ్మనం" - పావుగంటలో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే మెల్ట్​ అయిపోద్ది!

- పాత కాలం నాటి మిఠాయి -చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు!

Atla Taddi Special Timmanam
Atla Taddi Special Timmanam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Atla Taddi Special Timmanam: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భక్తి, శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగలలో అట్లతద్ది ఒకటి. ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున అట్లతద్ది జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్​ 9వ తేదీన ఈ పండగ వచ్చింది. ఇక ఈ రోజున అవివాహిత యువతులు మంచి భర్త రావాలని పూజిస్తే, వివాహితులు మంచి భర్త దొరికినందుకు, అతడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, సత్సంతానం కలగాలని కోరుకుంటూ అట్లతద్ది వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.

అయితే అట్లతద్ది రోజు అట్లు పోసి వాయనం ఇస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఓ స్వీట్​ను కూడా నైవేద్యంగా పెడుతుంటారు. అదే "తిమ్మనం". బియ్యం, బెల్లం కాంబినేషన్​తో చేసుకునే ఈ స్వీట్​ ఐస్​క్రీమ్​ మాదిరి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా అట్లతద్ది స్పెషల్​ తిమ్మనం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - అర కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పాలు - 3 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మరికొన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి రైస్​ను మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె లేదా పాన్​ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • పాలు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్​ను సిమ్​లో పెట్టి గ్రైండ్​ చేసుకున్న బియ్యం కొబ్బరి పేస్ట్​ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత బియ్యం పేస్ట్​ క్రీమ్​లాగా తయారవుతుంది. ఈ స్టేజ్​లో యాలకుల పొడి వేసి కలిపి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Jaggery
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, 1 కప్పు వాటర్​ పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • పాలు, బియ్యం మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మరిగించిన బెల్లం వాటర్​ను వడకట్టి పోసుకుని బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • జీడిపప్పులు లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత కిస్​మిస్​ వేసి రెండింటినీ కలుపుతూ వేయించాలి. డ్రైఫ్రూట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాలు బెల్లం మిశ్రమంలో కలుపుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అట్టతద్ది స్పెషల్​ తిమ్మనం రెడీ. దీనిని గోరువెచ్చగా లేదా ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకొని అయినా తినొచ్చు.
Timmanam
తిమ్మనం రెసిపీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ స్వీట్​ కోసం రేషన్​ బియ్యం అయితే బాగుంటాయి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్​ రైస్​ అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. పాకం అవసరం లేదు. అలాగే బెల్లాన్ని మీరు తినే స్వీట్​కు అనుగుణంగా కలుపుకోవాలి.
  • పాలు, బియ్యం మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బెల్లం నీళ్లు పోసుకోవాలి. వేడి మీద పోసుకుంటే పాలు విరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
  • కేవలం జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ మాత్రమే కాకుండా బాదం, ఎండుకొబ్బరి సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్​ కూడా వేసుకోవచ్చు.

అమ్మమ్మల నాటి "ఉల్లిపాయ పచ్చికారం" - అన్నం, జొన్నరొట్టెల్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

"పూరీ" ఇక ఆయిల్ ఫుడ్ కాదు - నూనె లేకుండానే పొంగుతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

ATLA TADDI SPECIAL TIMMANAMTIMMANAM RECIPE ON ATLA TADDIATLA TADDI FESTIVAL 2025అట్ల తద్ది స్పెషల్​ తిమ్మనంATLA TADDI SPECIAL TIMMANAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.