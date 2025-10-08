అట్ల తద్ది స్పెషల్ స్వీట్ "తిమ్మనం" - పావుగంటలో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే మెల్ట్ అయిపోద్ది!
- పాత కాలం నాటి మిఠాయి -చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు!
Published : October 8, 2025 at 12:31 PM IST
Atla Taddi Special Timmanam: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భక్తి, శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగలలో అట్లతద్ది ఒకటి. ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున అట్లతద్ది జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 9వ తేదీన ఈ పండగ వచ్చింది. ఇక ఈ రోజున అవివాహిత యువతులు మంచి భర్త రావాలని పూజిస్తే, వివాహితులు మంచి భర్త దొరికినందుకు, అతడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, సత్సంతానం కలగాలని కోరుకుంటూ అట్లతద్ది వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
అయితే అట్లతద్ది రోజు అట్లు పోసి వాయనం ఇస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఓ స్వీట్ను కూడా నైవేద్యంగా పెడుతుంటారు. అదే "తిమ్మనం". బియ్యం, బెల్లం కాంబినేషన్తో చేసుకునే ఈ స్వీట్ ఐస్క్రీమ్ మాదిరి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా అట్లతద్ది స్పెషల్ తిమ్మనం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - అర కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- పాలు - 3 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మరికొన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసి రైస్ను మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె లేదా పాన్ పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- పాలు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యం కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత బియ్యం పేస్ట్ క్రీమ్లాగా తయారవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో యాలకుల పొడి వేసి కలిపి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, 1 కప్పు వాటర్ పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- పాలు, బియ్యం మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మరిగించిన బెల్లం వాటర్ను వడకట్టి పోసుకుని బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- జీడిపప్పులు లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత కిస్మిస్ వేసి రెండింటినీ కలుపుతూ వేయించాలి. డ్రైఫ్రూట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాలు బెల్లం మిశ్రమంలో కలుపుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అట్టతద్ది స్పెషల్ తిమ్మనం రెడీ. దీనిని గోరువెచ్చగా లేదా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని అయినా తినొచ్చు.
చిట్కాలు:
- ఈ స్వీట్ కోసం రేషన్ బియ్యం అయితే బాగుంటాయి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు.
- బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. పాకం అవసరం లేదు. అలాగే బెల్లాన్ని మీరు తినే స్వీట్కు అనుగుణంగా కలుపుకోవాలి.
- పాలు, బియ్యం మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బెల్లం నీళ్లు పోసుకోవాలి. వేడి మీద పోసుకుంటే పాలు విరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- కేవలం జీడిపప్పు, కిస్మిస్ మాత్రమే కాకుండా బాదం, ఎండుకొబ్బరి సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
