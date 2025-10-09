"అట్లతద్ది మినప అట్లు" - ఈజీగా ఇలా చేసేసి వాయనం ఇవ్వడమే!
Atla Taddi Special Minapa Attu : పెళ్లి కాని యువతులు మంచి భర్త రావాలని, వివాహితలు మంచి సంతానం కలగాలని నిర్వహించుకునే పండగ అట్లతద్ది. ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున దీనిని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అట్లు పోసి వాయనం ఇస్తారు. నేడు ఆ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇంట్లోనే ఇలా మినప అట్టు ట్రై చేసి వాయనం ఇచ్చారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 1 కప్పు
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మినప అట్టు తయారు చేయడానికి ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పు, అర స్పూన్ మెంతులు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన మినపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆపై పిండిని గరిటెతో తీసుకొని అట్టు మాదిరిగా పోసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చాలి.
- ఆ తర్వాత మినప అట్టును ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే క్రిస్పీ, టేస్టీ మినప అట్టు మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- పుట్నాలు - అర కప్పు
- చింతపండు - కొంచెం
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి అర కప్పు పుట్నాలు, కొద్దిగా చింతపండు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
