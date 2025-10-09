ETV Bharat / offbeat

"అట్లతద్ది మినప అట్లు" - ఈజీగా ఇలా చేసేసి వాయనం ఇవ్వడమే!

సింపుల్​గా చేసుకునే మినప అట్టు - ఇలా చేసి అట్టతద్ది వాయనం ఇవ్వండి!

Minapa Attu
Minapa Attu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Atla Taddi Special Minapa Attu : పెళ్లి కాని యువతులు మంచి భర్త రావాలని, వివాహితలు మంచి సంతానం కలగాలని నిర్వహించుకునే పండగ అట్లతద్ది. ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ రోజున దీనిని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అట్లు పోసి వాయనం ఇస్తారు. నేడు ఆ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇంట్లోనే ఇలా మినప అట్టు ట్రై చేసి వాయనం ఇచ్చారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

Minapa Attu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Minapa Attu
మెంతులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మినప అట్టు తయారు చేయడానికి ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పు, అర స్పూన్ మెంతులు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పిండిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Minapa Attu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆపై పిండిని గరిటెతో తీసుకొని అట్టు మాదిరిగా పోసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చాలి.
  • ఆ తర్వాత మినప అట్టును ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే క్రిస్పీ, టేస్టీ మినప అట్టు మీ ముందుంటుంది!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Minapa Attu
పల్లీలు (Getty Images)

చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • పుట్నాలు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
Minapa Attu
ఉప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి అర కప్పు పుట్నాలు, కొద్దిగా చింతపండు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.

అట్లతద్ది స్పెషల్ "నువ్వుల కారం పొడి" - వాతావరణం చల్లగా ఉన్నపుడు తినాల్సిందే!

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

EASY BREAKFAST MINAPATTU MAKINGమినప అట్టు తయారీ విధానంANDHRA STYLE MINAPA ATLUURAD DAL DOSA RECIPEMINAPA ATTU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.