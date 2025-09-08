ETV Bharat / offbeat

ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ "అప్పం" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే​ అప్పం - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

Appam Recipe
Appam Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 9:35 AM IST

3 Min Read

Appam Making in Telugu : తెల్లారితే చాలు! గృహిణులందరూ పిల్లలు, పెద్దలకు టిఫిన్స్, లంచ్​బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసే పనిలో తీరిక లేకుండా ఉంటారు. అలాంటప్పుడు త్వరగా, రుచికరంగా చేసుకునే టిఫిన్స్ ఏదైనా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఇన్​స్టంట్ అప్పం. దీన్ని కేవలం అటుకులు, రవ్వను వాడి నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఈ అప్పం తేలికగా, టేస్టీగానూ ఉంటుంది. దీనిని టమోటా చట్నీతో తింటే సూపర్ అని చెప్పవచ్చు. లేదా మీకు నచ్చిన మరేదైనా చట్నీతోనైనా ఆస్వాదించవచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

Appam Recipe
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - రెండు టీ స్పూన్లు
Appam Recipe
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఒక కప్పు అటుకులను గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వేరొక కప్పులోకి వేసి ఒక కప్పు వేయించిన బొంబాయి రవ్వని యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత రవ్వ అటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి తీసుకొని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Appam Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. మరోవైపు పిండి పల్చగా లేదా గట్టిగా కాకుండా చూసుకోవాలి.
  • మరోపక్కన స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకోవాలి. లైట్​గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. పిండిని పాన్​పై పెట్టి చిన్నపాటి పూరీలా పరచాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టకుండా ఉడికించాలి. అప్పం పైన బబుల్స్​ వచ్చాక మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Appam Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)

టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ మినప్పప్పు దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులో అర అంగుళం అల్లం ముక్క, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బులు, ఐదు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు టమోటా ముక్కలు, కొంచెం చింతపండు రెబ్బను వేసి మూతపెట్టి ఓ నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి. టమోటా పచ్చడిని ఓ గిన్నెలో తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోపక్క తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పోపుదినుసులు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పోపు టమోటా పచ్చడిలో కలపాలి.

