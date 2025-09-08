ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ "అప్పం" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే అప్పం - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 9:35 AM IST
Appam Making in Telugu : తెల్లారితే చాలు! గృహిణులందరూ పిల్లలు, పెద్దలకు టిఫిన్స్, లంచ్బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసే పనిలో తీరిక లేకుండా ఉంటారు. అలాంటప్పుడు త్వరగా, రుచికరంగా చేసుకునే టిఫిన్స్ ఏదైనా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఇన్స్టంట్ అప్పం. దీన్ని కేవలం అటుకులు, రవ్వను వాడి నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఈ అప్పం తేలికగా, టేస్టీగానూ ఉంటుంది. దీనిని టమోటా చట్నీతో తింటే సూపర్ అని చెప్పవచ్చు. లేదా మీకు నచ్చిన మరేదైనా చట్నీతోనైనా ఆస్వాదించవచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - రెండు టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఒక కప్పు అటుకులను గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వేరొక కప్పులోకి వేసి ఒక కప్పు వేయించిన బొంబాయి రవ్వని యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత రవ్వ అటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి తీసుకొని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. మరోవైపు పిండి పల్చగా లేదా గట్టిగా కాకుండా చూసుకోవాలి.
- మరోపక్కన స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకోవాలి. లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. పిండిని పాన్పై పెట్టి చిన్నపాటి పూరీలా పరచాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టకుండా ఉడికించాలి. అప్పం పైన బబుల్స్ వచ్చాక మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ మినప్పప్పు దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులో అర అంగుళం అల్లం ముక్క, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బులు, ఐదు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు టమోటా ముక్కలు, కొంచెం చింతపండు రెబ్బను వేసి మూతపెట్టి ఓ నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి. టమోటా పచ్చడిని ఓ గిన్నెలో తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోపక్క తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పోపుదినుసులు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పోపు టమోటా పచ్చడిలో కలపాలి.
