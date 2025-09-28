ETV Bharat / offbeat

దసరాకి కొత్తరకం స్వీట్ - నోరూరించే "అంగూరీ రస్‌మలై"! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- రెగ్యులర్ స్వీట్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - పండగ వేళ ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

Angoori Rasmalai Sweet Recipe
Angoori Rasmalai Sweet Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Angoori Rasmalai Sweet Recipe : దసరా అంటేనే విందు, వినోదాల సంబరం. పండక్కి ఐదారు రోజుల ముందు నుంచే అందరూ వివిధ రకాల పిండి వంటలు తయారు చేయడం మొదలుపెడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొంత మంది స్వీట్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునే కజ్జికాయలు, లడ్డూలు, బూరెలు, పాయసం వంటివి కాకుండా ఈ విజయదశమికి వెరైటీగా ఏదైనా స్పెషల్ రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ అద్భుతమైన స్వీట్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "అంగూరీ రస్‌మలై".

బ్రెడ్, పనీర్, పాల పదార్థాల కలియికలో రెడీ అయ్యే ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే పండగ వేళ ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కి ఫుల్ ఫిదా అయిపోతారు. దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే డిఫరెంట్ రుచితో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే అంగూరీ రస్​మలై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Angoori Rasmalai Sweet
Bread Slices (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - బ్రెడ్​స్లైసులు
  • అరకప్పు - పనీర్ తురుము
  • పాలపొడి - అరకప్పుపైన మరో రెండు చెంచాలు
  • ఎనిమిది చెంచాలు - పంచదార పొడి
  • అరకప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
  • చిటికెడు - యెల్లో ఫుడ్​కలర్
  • రెండు చెంచాలు - పాలమీగడ లేదా క్రీం
  • రెండు చెంచాలు - సన్నగా తరిగిన బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు పలుకులు

Angoori Rasmalai Sweet
Paneer (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన స్వీట్ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా చాకుతో బ్రెడ్ స్లైసుల అంచులు కట్ చేయాలి.
  • అనంతరం వాటిని ముక్కలుగా తుంచి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, తాజా పనీర్​ను తీసుకుని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని ముందుగా రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
Angoori Rasmalai Sweet
Milk (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న బ్రెడ్ పొడి, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పనీర్ తురుము, రెండు చెంచాల పాలపొడి, నాలుగు చెంచాల పంచదార పొడి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి చపాతీ పిండిలా చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మరొక గిన్నె తీసుకుని అందులో పాలు, మిగిలిన పాలపొడి, పంచదార పొడి, యెల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి అన్నీ మంచిగా కలిసేలా ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Angoori Rasmalai Sweet
Dry Fruits (Getty Images)
  • అలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివరగా అందులో క్రీం కూడా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్-పనీర్ ఉండలు ఉంచాలి.
  • తర్వాత వాటిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోసి, డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "అంగూరీ రస్‌మలై" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ దసరా పండక్కి ఓసారి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!

