నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే " అంగూరీ గులాబ్ జామున్" - దసరాకి ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే!
అంగూరీ జామూన్ ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి - ఇలా చేస్తే జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 9:30 AM IST
Angoori Gulab Jamun Recipe : గులాబ్ జామూన్లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ స్వీట్ పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. ఎందుకంటే సాఫ్ట్గా, జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే దీనిని చూస్తే చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇవి ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో చేసినా బోర్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అంగూరీ గులాబ్ జామూన్. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా పగుళ్లు ఏర్పడటం, పిండి ఉడకకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
"కుక్కర్లో టేస్టీ చికెన్ కర్రీ" - ఎవరైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 లీటర్
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఇన్స్టంట్ గులాబ్ జామూన్ పౌడర్ - 4 కప్పులు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - సరిపడినంతా
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రబ్డీ ప్రిపేర్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఒక లీటర్ పాలు పోసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి పాలు దగ్గరికయ్యే వరకు ఉంచాలి.
- మిల్క్ దాదాపు పావు లీటర్కి వచ్చాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. పంచదార పాకం పట్టేంత వరకు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెపై మూత పెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల ఇన్స్టంట్ గులాబ్ జామూన్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి కొంచె నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గులాబ్ జామూన్లు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత గులాబ్ జామూన్లను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి కలపాలి. చివరగా యాలకుల పొడి వేసి రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత గులాబ్ జామన్లను పంచదార పాకంలోంచి బయటకు తీసి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రబ్డీలో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ అంగూరీ గులాబ్ జామూన్ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
క్రంచీ, టేస్టీ "సకినాలు" - ఓసారి ఇలా చేశారంటే కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి!
నోరూరించే "మొఘలాయి ఎగ్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!