నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే " అంగూరీ గులాబ్​ జామున్​" - దసరాకి ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే​!

అంగూరీ జామూన్ ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి - ఇలా చేస్తే జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!

Angoori Gulab Jamun
Angoori Gulab Jamun (ETV Bharat)
Published : October 1, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Angoori Gulab Jamun Recipe : గులాబ్ జామూన్​లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఈ స్వీట్​ పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. ఎందుకంటే సాఫ్ట్​గా, జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే దీనిని చూస్తే చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇవి ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో చేసినా బోర్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అంగూరీ గులాబ్ జామూన్​. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా పగుళ్లు ఏర్పడటం, పిండి ఉడకకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

Angoor Jamun
నెయ్యి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - 1 లీటర్
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఇన్​స్టంట్ గులాబ్ జామూన్ పౌడర్ - 4 కప్పులు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - సరిపడినంతా
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
Angoor Jamun
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రబ్డీ ప్రిపేర్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఒక లీటర్ పాలు పోసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి పాలు దగ్గరికయ్యే వరకు ఉంచాలి.
  • మిల్క్ దాదాపు పావు లీటర్​కి వచ్చాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. పంచదార పాకం పట్టేంత వరకు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెపై మూత పెట్టాలి.
Angoor Jamun
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల ఇన్​స్టంట్ గులాబ్ జామూన్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లోర్, వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చేతికి కొంచె నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గులాబ్ జామూన్​లు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గులాబ్ జామూన్​లను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి కలపాలి. చివరగా యాలకుల పొడి వేసి రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Angoor Jamun
పంచదార (Getty Images)
  • రెండు గంటల తర్వాత గులాబ్​ జామన్​లను​ పంచదార పాకంలోంచి బయటకు తీసి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రబ్డీలో వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ అంగూరీ గులాబ్ జామూన్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

