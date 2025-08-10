Gongura Dal Making : గోంగూరతో చేసిన పచ్చడి, చికెన్ ఫ్రై, పప్పు కర్రీల రుచి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇలా గోంగూరతో చేసిన ఏ రెసిపీలైనా పుల్లగా నోటికి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. అయితే, కొంతమంది గోంగూర పప్పు చేస్తే పుల్లగా, కారంగా లేకుండా చప్పగా ఉంటుంది. ఇలా కర్రీ టేస్ట్ లేకపోవడానికి పప్పు చేసే ప్రాసెస్ వేరుగా ఉండడం ప్రధాన కారణం. అయితే, ఒక్కసారి ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా గోంగూర పప్పు చేయండి. ఈ పప్పులో ఉప్పు, కారం, పులుపు అన్నీ రుచులు సరిగ్గా సరిపోతాయి.
అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "టమోటా కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు!
గోంగూర పప్పు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- అర కప్పు - కందిపప్పు
- గోంగూర కట్టలు - 2
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- ఎండుమిర్చి - 2
- టేబుల్స్పూన్ - శనగపప్పు
- టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పొట్టు తీసిన దంచిన వెల్లుల్లి -6
- కొద్దిగా - ఇంగువ
- కరివేపాకు - 2
- మూడు స్పూన్లు - నూనె
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటా - 1
- పసుపు - కొద్దిగా
- టేబుల్స్పూన్ - కారం
- టేబుల్స్పూన్ చిక్కటి - చింతపండు పులుసు
గోంగూర పప్పు తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్పై కుక్కర్ పెట్టి కందిపప్పు నీళ్లు వంపేసి తీసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా పసుపు, ఒకటిన్నర కప్పులు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్లో నార్మల్గా ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో చక్కగా మెదుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి మూడు స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, టేబుల్స్పూన్ శనగపప్పు, టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వేసి వేయించండి.
- పప్పులు రంగు మారిన తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసి దంచిన వెల్లుల్లి, కొద్దిగా ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.
- కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఫ్రై చేయండి.
- టమాటా సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత పావు టీస్పూన్ పసుపు, టేబుల్స్పూన్ కారం వేసి కలపండి.
- తర్వాత ఇందులో శుభ్రం చేసిన గోంగూర వేసి ఫ్రై చేయండి. గోంగూర మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత టేబుల్స్పూన్ చిక్కటి చింతపండు పులుసు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం వేసి బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- గోంగూర పప్పు ఓ 5 నిమిషాలు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎంతో రుచికరమైన గోంగూర పప్పు రెడీ!
చిట్కా :
- ఒకేసారి కందిపప్పుతో పాటు గోంగూర వేసి కుక్కర్లో ఉడికిస్తే పప్పు ఉడకదు. అలాగే పప్పుకి పులుపు టేస్ట్ రాదు. ఇంకా గోంగూర పప్పు అంత రుచిగా ఉండదు. కాబట్టి, పప్పు, గోంగూర రెండూ విడిగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక్కడ గోంగూర, కందిపప్పు సరైన కొలతలతో తీసుకుంటే పప్పు రుచిగా ఉంటుంది.
టిఫిన్స్లోకి పల్చటి "టమోటా చట్నీ" - వేడివేడిగా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
చిక్కటి "మటన్ గ్రేవీ కర్రీ" - ముక్క జ్యూసీగా, సాఫ్ట్గా రావాలంటే ఇలా కుక్ చేయండి!