'ఆంధ్రా స్టైల్​ గోంగూర పప్పు' - ఈ కొలతలతో చేయండి - కారం, పులుపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి! - GONGURA PAPPU MAKING

పుల్లగా ఎంతో బాగుండే గోంగూర పప్పు - ఈ విధంగా వండితే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది!

Gongura Pappu Recipe in Telugu
Gongura Pappu Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 11:47 AM IST

Gongura Dal Making : గోంగూరతో చేసిన పచ్చడి, చికెన్ ఫ్రై, పప్పు కర్రీల రుచి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇలా గోంగూరతో చేసిన ఏ రెసిపీలైనా పుల్లగా నోటికి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. అయితే, కొంతమంది గోంగూర పప్పు చేస్తే పుల్లగా, కారంగా లేకుండా చప్పగా ఉంటుంది. ఇలా కర్రీ టేస్ట్ లేకపోవడానికి పప్పు చేసే ప్రాసెస్​ వేరుగా ఉండడం ప్రధాన కారణం. అయితే, ఒక్కసారి ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా గోంగూర పప్పు చేయండి. ఈ పప్పులో ఉప్పు, కారం, పులుపు అన్నీ రుచులు సరిగ్గా సరిపోతాయి.

Gongura
గోంగూర (Getty Images)

గోంగూర పప్పు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • అర కప్పు - కందిపప్పు
  • గోంగూర కట్టలు - 2
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • టేబుల్​స్పూన్ - శనగపప్పు
  • టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పొట్టు తీసిన దంచిన వెల్లుల్లి -6
  • కొద్దిగా - ఇంగువ
  • కరివేపాకు - 2
  • మూడు స్పూన్లు - నూనె
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • టేబుల్​స్పూన్ - కారం
  • టేబుల్​స్పూన్ చిక్కటి - చింతపండు పులుసు
కందిపప్పు
కందిపప్పు (Getty Images)

గోంగూర పప్పు తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్లో అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​పై కుక్కర్ పెట్టి కందిపప్పు నీళ్లు వంపేసి తీసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా పసుపు, ఒకటిన్నర కప్పులు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్​లో నార్మల్​గా ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో చక్కగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి మూడు స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, టేబుల్​స్పూన్ శనగపప్పు, టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వేసి వేయించండి.
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పప్పులు రంగు మారిన తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసి దంచిన వెల్లుల్లి, కొద్దిగా ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.
  • కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి.
  • ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఫ్రై చేయండి.
  • టమాటా సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత పావు టీస్పూన్ పసుపు, టేబుల్​స్పూన్ కారం వేసి కలపండి.
  • తర్వాత ఇందులో శుభ్రం చేసిన గోంగూర వేసి ఫ్రై చేయండి. గోంగూర మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత టేబుల్​స్పూన్ చిక్కటి చింతపండు పులుసు వేసి మిక్స్ చేయండి.
టమాటా
టమాటా (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం వేసి బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • గోంగూర పప్పు ఓ 5 నిమిషాలు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎంతో రుచికరమైన గోంగూర పప్పు రెడీ!
spices
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

చిట్కా :

  • ఒకేసారి కందిపప్పుతో పాటు గోంగూర వేసి కుక్కర్లో ఉడికిస్తే పప్పు ఉడకదు. అలాగే పప్పుకి పులుపు టేస్ట్ రాదు. ఇంకా గోంగూర పప్పు అంత రుచిగా ఉండదు. కాబట్టి, పప్పు, గోంగూర రెండూ విడిగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గోంగూర, కందిపప్పు సరైన కొలతలతో తీసుకుంటే పప్పు రుచిగా ఉంటుంది.

