నోరూరించే "ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్​ కేక అంతే! - Chepala Pulusu Recipe

By ETV Bharat Features Team

How To Make Chepala Pulusu in Telugu: అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపదార్ధాలలో ఒకటి.. చేపలు. వీటిని మనం ఎన్నో రకాలుగా వండుకోవచ్చు. ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో వెరైటీ వంటకంగా దీనిని వండుకుంటుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ఆంధ్ర స్టైల్​లో చేపల పులుసు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదంటే మాత్రం.. ఓసారి రుచి చూడాల్సిందే! అద్దిరిపోయే రుచి ఈ కర్రీ సొంతం. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం​.. ఈ నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్​ చేపల పులుసుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా వండుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :