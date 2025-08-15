AP High Court Veridict on Students Local Status : పదో తరగతి వరకు మెజారిటీ విద్యార్థులు తమ సొంత రాష్ట్రంలోనే చదువుకుంటారు. ఆ తర్వాతనే ఉన్నత చదువుల కోసం గడపదాటాల్సి వస్తుంది. "మంచి కాలేజీ" అనే ఉద్దేశ్యంతో ఇంటర్ వేరే ప్రాంతంలో చదువుతుంటారు. ఆ తర్వాత చదువులు కూడా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో కొనసాగిస్తుంటారు. ఇలా చదువుకునే విద్యార్థులంతా "స్థానికత" సమస్య ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎవరు స్థానిక విద్యార్థులు? అనే విషయమై చాలా కాలంగా చర్చలు, ఆందోళనలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. దీని ప్రకారం ఎవరు స్థానిక కోటాలోకి వస్తారు? ఎవరికి అర్హత ఉండబోదు? అనే విషయాలపై స్పష్టతనిచ్చింది.
తమను స్థానికంగా గుర్తించాలంటూ :
ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఆంధ్రప్రదేశ్ బయట చదివిన విద్యార్థులు కొందరు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాము వేరే ప్రాంతంలో ఇంటర్ చదివినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ విద్య ప్రవేశాల్లో తమను లోకల్ విద్యార్థులుగా పరిగణించాలని కోరారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి ఆదేశాలు జారీచేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విచారించిన ధర్మాసనం, ఈ పిటిషన్ను కొట్టేసింది.
ఏడేళ్లు చదివి ఉండాలి :
ఒక విద్యార్థి ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక కోటా పరిధిలోకి రావాలంటే లోకల్ ఏరియా (AU లేదా SVU) పరిధిలో ఇంటర్మీడియట్తో పాటు మరో నాలుగు సంవత్సరాల విద్యను పూర్తిచేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ విధంగా మొత్తం ఏడు సంవత్సరాలు లోకల్ ఏరియా పరిధిలో చదువుకున్నవారు మాత్రమే స్థానిక అభ్యర్థి అవుతారని తీర్పు చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా "స్థానికత"ను నిర్వచిస్తూ ఇచ్చిన రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను కూడా ప్రస్తావించింది. హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్, జస్టిస్ రఘునందన్ రావుల ధర్మాసనం ఈ తీర్పు వెలువరించింది.
"లోకల్ ఏరియాపై రాష్ట్రపతి జారీచేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, అర్హత పరీక్ష (ఇంటర్మీడియట్)తోపాటు 4 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ విద్యార్థిని స్థానిక అభ్యర్థిగా గుర్తిస్తారు.
అర్హత పరీక్షకు ముందు వరుసగా నాలుగేళ్లు రాష్ట్రంలో నివాసం ఉన్నా కూడా ఆ వ్యక్తి లోకల్ అవుతారు.
పై రెండు అర్హతలు లేనివారికి ఏడేళ్ల ఆప్షన్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరుసగా నాలుగు సంవత్సరాలు చదవకపోయినా, అర్హత పరీక్ష రాసే సమయానికి మొత్తం చదువులో ఏడేళ్లు ఆ ప్రాంతంలో చదివి ఉండాలి. ఈ విషయంలో ఆ విదార్థి అందించే రికార్డులను బట్టి స్థానికతను నిర్ధారిస్తారు"అని హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది.
