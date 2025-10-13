పిల్లలకు పేర్లు పెడుతూ కోట్లు సంపాదిస్తోంది - ఇప్పటి వరకు 500మందికి నామకరణం!
పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడమే బిజినెస్ - క్యూకడుతున్న శ్రీమంతులు, సెలబ్రిటీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 3:43 PM IST
Name Suggestions for Business : క్లీంకార, వాయుతేజ్ ఇలాంటి పేర్లు కొత్తగా అనిపిస్తుంటాయి. చాలా మంది తమకు పుట్టబోయే బిడ్డ విషయంలో ఎన్నో కలలుగంటుంటారు. ఇక పాప, లేదా బాబు పుట్టగానే పేరు విషయంలో ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ల సలహాలు, లేదంటే బంధు మిత్రుల సూచనలు తీసుకుంరు. ఇంకొంతమంది ఓ అడుగు ముందుకేసి ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతుంటారు. అయితే శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన టేలర్ అలెగ్జాండ్రా హంఫ్రీ ఇలా పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడంలో నిపుణురాలు.
అమెరికాలో శ్రీమంతులు, సెలబ్రిటీలు తమ పిల్లలకు పేర్లు పెట్టాలంటే ఈవిడనే సంప్రదిస్తున్నారు. పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడంలో ఆమె ఏకంగా ఓ వ్యాపారాన్నే నిర్వహిస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. పిల్లలు పేర్లు కేవలం గుర్తింపు మాత్రమే కాదు వారసత్వానికి చిహ్నమని చెప్తోంది. అసలు ఈ వ్యాపారంలోకి టేలర్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలోనే పుట్టిపెరిగిన టేలర్కు చిన్ననాటి నుంచే నామకరణంపై ఆసక్తి. ఆ ఇష్టంతోనే తన కుటుంబంలో ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టగానే ప్రత్యేకమైన పేర్లను సూచించేది. ఈ ఆసక్తి ఆమెతో పాటు పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో న్యూయార్క్ వర్సిటీలో బీఏ పూర్తిచేశాక కొన్నాళ్లు మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ విభాగాల్లో పనిచేసింది. ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ, డెలివరీ సమయాల్లో జంటలకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు శారీరకంగా, మానసికంగా సలహాలు, సేవలు అందిస్తూ నిపుణురాలిగా పేరొందింది.
నైపుణ్యాలే పెట్టుబడిగా
నామకరణ అభిరుచిని కెరీర్గా మార్చుకోవాలనుకున్న టేలర్ పదేళ్ల కిందటే పునాదులు వేసుకుంది. "What's in a Baby Name" పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించి కొంతమంది జంటలకు పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడంలో సహకరించారు. ముందుగా వారి అభిరుచులు, కుటుంబ వారసత్వం, వంశానికి సంబంధించిన కీలక విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకున్న ఆమె ప్రత్యేకమైన పేర్లను సూచించేది. ఇదే ఆమెకు గుర్తింపు తెచ్చింది. అయితే, అప్పటికే మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ వంటి అంశాల్లో పట్టు సాధించిన టేలర్ తన వ్యాపారాన్ని, పేరు పెట్టడంలో తనకున్న నైపుణ్యాల్నీ పెట్టుబడిగా మార్చుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో అనతి కాలంలోనే పాపులారిటీ సంపాదించింది.
‘ఓసారి ఓ జంట పుట్టిన బిడ్డను తీసుకొని ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతున్న సమయంలో తమ చిన్నారికి పేరు గురించి చర్చిస్తుండడం గమనించింది. నామకరణం విషయంలో జోక్యం చేసుకుని వాళ్ల కుటుంబ నేపథ్యం, ఆ జంట ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకొని చిటికెలో కొన్ని పేర్లు సూచించింది. దీంతో వాళ్ల సందేహాలు తీరడంతో పాటు సమయమూ కలిసొచ్చిందని ఆ జంట ముచ్చటపడడాన్ని గుర్తుచేసుకుంది టేలర్.
విమర్శలొచ్చినా!
నామకరణ నిపుణురాలు’గా, పేర్ల ఎంపికలో తనకున్న ప్రత్యేక నైపుణ్యాలతో తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ మందికి చేరువైంది టేలర్. అమెరికా వ్యాప్తంగా ఆమె గురించి తెలియడంతో శ్రీమంతులు, ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు క్యూకట్టడంతో డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ ఎంతోమందికి చేరువై ఒక బేబీకి పేరు పెట్టడానికి కనిష్టంగా రూ.17 వేల నుంచి గరిష్టంగా రూ.26 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తోంది.
2021లో ‘న్యూయార్క్ పోస్ట్’లో ఆమె కథనం వైరలైన సమయంలో అభినందనలతో పాటు "సులభంగా డబ్బు సంపాదించడానికి ఇదో ట్రిక్కు" అంటూ విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. అయినా ‘ప్రతికూలతల్నీ సానుకూలంగానే స్వీకరిస్తానని, చేసే పని, ప్రాముఖ్యంపై తనకు పూర్తి నమ్మకముంది సున్నితంగానే విమర్శకుల నోళ్లు మూయించిందీ బేబీ నేమ్ స్పెషలిస్ట్.
శోధించి, వడపోసి!
‘పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడం అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదని, పేరెంట్ అవసరాలు, అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాలు భిన్నంగా ఉంటాయని చెప్తోంది. కొందరు పేరెంట్స్ తమ పిల్లల పేర్లు తమ జన్మ రాశులకు సరిపోలేలా ఉండాలని కోరుకుంటారని, మరికొందరు ముద్దుపేర్లు సూచిస్తే చాలంటారని వెల్లడించింది. ఇంకొందరు తమ పిల్లల పేర్లు స్టైలిష్గా, పలకడానికి ఈజీగా ఉండాలంటారట. ఇలా విభిన్న వ్యక్తుల అభిరుచుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటూనే కుటుంబ నేపథ్యం, వంశపారంపర్యంగా ఉన్న ప్రత్యేకతలు పరిశోధించి పేర్లను సూచిస్తుందట. అత్యుత్తమమైన వాటిని లిస్ట్ తయారుచేసి తల్లిదండ్రులకు మెయిల్ చేస్తుందట. టేలర్ ఇప్పటివరకు దాదాపు 500 మందికి పైగా చిన్నారులకు నామకరణం చేయడం విశేషం.
