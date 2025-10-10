ETV Bharat / offbeat

పాకంతో పనిలేకుండా "అవిసె లడ్డూలు" - నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

అవిసె గింజలతో హరియాణా స్టైల్ లడ్డూ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Alsi Ki Pinni Laddu
Alsi Ki Pinni Laddu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Alsi Ki Pinni Laddu Recipe : లడ్డూలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాకుండా వివాహాలు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి రవ్వలడ్డూ, బూందీ, మోతీచూర్​, వంటి మాత్రమే తెలుసు. కానీ అవిసెలతో కూడా కమ్మని లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలు దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లో తయారు​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్నాక్స్​గా ఇవి బెస్ట్. ​మరి లేట్​ చేయకుండా అవిసె లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Alsi Ki Pinni
అవిసెగింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్) - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 కప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ - 1 కప్పు
  • గోంద్ - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Alsi Ki Pinni
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు అవిసె గింజలు వేసి ఫ్రై చేసి మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇదే పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక కప్పు గోంద్ వేసి వేగనివ్వాలి
  • దీనిని కూడా అవిసెగింజలు వేసిన జార్​లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో ఒక కప్పు పంచదార వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కాస్తా కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు జీడిపప్పు, బాదం, కిస్​మిస్​ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Alsi Ki Pinni
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
  • వేయించిన గోధుమపిండిలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అవిసె గింజల మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అవిసె గింజల మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఐదు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి.
Alsi Ki Pinni
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా చేతికి నెయ్యి రాసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చుట్టుకోవాలి
  • ఇక అంతే అవిసెలతో టేస్టీటేస్టీ లడ్డూలు మీ ముందుటాయి. ఇలా అవిసెల మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో నిల్వ​ చేస్తే సరి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకోటి కావాలంటారు.

