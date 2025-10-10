పాకంతో పనిలేకుండా "అవిసె లడ్డూలు" - నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
అవిసె గింజలతో హరియాణా స్టైల్ లడ్డూ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 3:13 PM IST
Alsi Ki Pinni Laddu Recipe : లడ్డూలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాకుండా వివాహాలు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి రవ్వలడ్డూ, బూందీ, మోతీచూర్, వంటి మాత్రమే తెలుసు. కానీ అవిసెలతో కూడా కమ్మని లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలు దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్నాక్స్గా ఇవి బెస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా అవిసె లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్) - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- పంచదార - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 కప్పు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 కప్పు
- గోంద్ - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు అవిసె గింజలు వేసి ఫ్రై చేసి మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇదే పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక కప్పు గోంద్ వేసి వేగనివ్వాలి
- దీనిని కూడా అవిసెగింజలు వేసిన జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో ఒక కప్పు పంచదార వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కాస్తా కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
- వేయించిన గోధుమపిండిలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అవిసె గింజల మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అవిసె గింజల మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఐదు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా చేతికి నెయ్యి రాసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చుట్టుకోవాలి
- ఇక అంతే అవిసెలతో టేస్టీటేస్టీ లడ్డూలు మీ ముందుటాయి. ఇలా అవిసెల మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేస్తే సరి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకోటి కావాలంటారు.
