ఈ పద్ధతిలో "ఆలూ వంకాయ కర్రీ" చేయండి - భలే కమ్మగా కుదురుతుంది!

- అద్దిరిపోయే రుచితో నోరూరిస్తుంది - అన్నం, రోటీ, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Wedding Style Aloo Vankaya Curry
Wedding Style Aloo Vankaya Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Wedding Style Aloo Vankaya Curry : ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "ఆలూ వంకాయ కర్రీ" ఒకటి. అందుకే పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల టైమ్​లో తప్పనిసరిగా ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. కానీ, అదే కర్రీని ఇంటి వద్ద ప్రిపేర్ చేస్తే అలాంటి రుచి రావట్లేదని చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా పర్ఫెక్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే టేస్ట్ పెళ్లి భోజనాల్లో వడ్డించే రెసిపీకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా కుదురుతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, వెడ్డింగ్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ ఆలూ వంకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • అరకిలో - వంకాయలు
  • అరకిలో - బంగాళాదుంపలు
  • నాలుగు - టమాటాలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు టీస్పూన్లు - గరంమసాలా
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గుండ్రటి నల్ల వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి, క్యూబ్స్ మాదిరిగా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న ముక్కలను రంగు మారకుండా ఉప్పు నీటిలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ వంకాయలు దొరకని వారు పొడవు వంకాయలను అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, ఆలుగడ్డలను పీలర్​తో పొట్టు తీసుకుని వాటిని క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని అందులో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • వీటితో పాటు రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటాలు, ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాయనుకున్నాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆలూ సగం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత మూతపెట్టి టమాటాలు మంచిగా మగ్గి, నూనె తేలే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అలా మగ్గించుకున్నాక మూత తీసి కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మరోసారి మంచిగా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే మరో పది నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆఖర్లో గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పెళ్లిళ్లలో వడ్డించే కమ్మని "ఆలూ వంకాయ కర్రీ" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!

