ఆలుగడ్డతో అద్దిరిపోయే "పూరీలు"! - మైదాపిండిని మూలన పెట్టేయండి! - ALOO POORI RECIPE

How to Make Potato Poori in Telugu : పూరీలు చాలా మందికి ఇష్టమైన రెసిపీలలో ఒకటి. అయితే, మనందరం నార్మల్​గా గోధుమపిండి లేదా మైదాతో పూరీలను ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటాం. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా ఆలూ పూరీలను ట్రై చేశారా? లేదు అంటే ఓసారి తప్పక టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. ఇంట్లో వారందరూ యమ్మీ, యమ్మీగా వీటిని భలే ఇష్టంగా లాగిస్తారు. అంతేకాదు, ఇవి మామూలు పూరీల కంటే కూడా చక్కగా పొంగుతూ, సూపర్ సాఫ్ట్​గా వస్తాయి! మరి, ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :