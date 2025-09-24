కరకరలాడే "ఆలుగడ్డ పకోడీలు" - పావుగంటలో రెడీ - చికెన్​ పకోడీని మించిన రుచి!

ETV Bharat / offbeat

-ఆలుగడ్డలతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి పకోడీ చేయండి - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!

Crispy Aloo Pakodi
Crispy Aloo Pakodi (ETV Bharat)
Published : September 24, 2025 at 7:12 PM IST

Crispy Aloo Pakodi: బంగాళదుంపలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఇవి ఫేవరెట్​. కూరగాయల కోసం మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు కిలోల కొద్దీ వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి తొందరగా పాడవవు కాబట్టి. అందుకే వీటితో కూర, ఫ్రై, చిప్స్​, ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​ వంటి వివిధ రకాల వంటలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా పకోడీలు చేసుకోండి. క్రిస్పీగా ఉండి అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రంచీ ఆలూ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Crispy Aloo Pakodi
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మైదా పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 6

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఓ గిన్నెలోకి కట్​ చేసిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఆలూ ముక్కలు ఉన్న గిన్నె పెట్టి సిమ్​లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలూ ముక్కలు కాస్త మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి నీటిని వడకట్టుకోవాలి.
Crispy Aloo Pakodi
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)
  • నీరు పూర్తిగా పోయిన తర్వాత ఆలూ ముక్కలను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, కార్న్​ఫ్లోర్​, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, మైదా పిండి, ఫుడ్​ కలర్​, గరం మసాలా వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కారం సహా ఇతర పదార్థాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Crispy Aloo Pakodi
మిరియాలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కలిపి పెట్టిన ఆలూను తీసుకుని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల ఆగి, అనంతరం చిల్లుల గరిటెతో రెండువైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Crispy Aloo Pakodi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆలూ ముక్కలు రెండు వైపులా పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కోట్​ చేసిన ముక్కలన్నింటిని వేసుకోవాలి.
  • చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ ప్లేట్​లోకి వేయించిన ఆలూ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఆలూ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Aloo Pakodi
ఆలుగడ్డ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఆలుగడ్డ ముక్కలను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువ ఉడికితే ఇతర పదార్థాలు కలిపేటప్పుడు పేస్ట్​లా అవుతుంది.
  • ఆలూ ముక్కలను ఒకే సైజ్​లో కట్​ చేసుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు అన్నీ ఒకే రకంగా వేగుతాయి.

కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే "సగ్గుబియ్యం పాయసం" - అమ్మవారికి చక్కటి నైవేద్యం!

కరకరలాడే "పాస్తా కుర్​కురే" - సెలవుల్లో స్నాక్స్​కు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ - 10 రోజులు నిల్వ!

