కరకరలాడే "ఆలుగడ్డ పకోడీలు" - పావుగంటలో రెడీ - చికెన్ పకోడీని మించిన రుచి!
-ఆలుగడ్డలతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి పకోడీ చేయండి - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : September 24, 2025 at 7:12 PM IST
Crispy Aloo Pakodi: బంగాళదుంపలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఇవి ఫేవరెట్. కూరగాయల కోసం మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు కిలోల కొద్దీ వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి తొందరగా పాడవవు కాబట్టి. అందుకే వీటితో కూర, ఫ్రై, చిప్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వంటి వివిధ రకాల వంటలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా పకోడీలు చేసుకోండి. క్రిస్పీగా ఉండి అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా క్రంచీ ఆలూ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మైదా పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పచ్చిమిర్చి - 6
తయారీ విధానం:
- ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకుంటే సరి.
- ఓ గిన్నెలోకి కట్ చేసిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆలూ ముక్కలు ఉన్న గిన్నె పెట్టి సిమ్లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలూ ముక్కలు కాస్త మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి నీటిని వడకట్టుకోవాలి.
- నీరు పూర్తిగా పోయిన తర్వాత ఆలూ ముక్కలను మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కార్న్ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, మైదా పిండి, ఫుడ్ కలర్, గరం మసాలా వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కారం సహా ఇతర పదార్థాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కలిపి పెట్టిన ఆలూను తీసుకుని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల ఆగి, అనంతరం చిల్లుల గరిటెతో రెండువైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆలూ ముక్కలు రెండు వైపులా పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా కోట్ చేసిన ముక్కలన్నింటిని వేసుకోవాలి.
- చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ ప్లేట్లోకి వేయించిన ఆలూ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఆలూ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఆలుగడ్డ ముక్కలను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువ ఉడికితే ఇతర పదార్థాలు కలిపేటప్పుడు పేస్ట్లా అవుతుంది.
- ఆలూ ముక్కలను ఒకే సైజ్లో కట్ చేసుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు అన్నీ ఒకే రకంగా వేగుతాయి.
కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే "సగ్గుబియ్యం పాయసం" - అమ్మవారికి చక్కటి నైవేద్యం!
కరకరలాడే "పాస్తా కుర్కురే" - సెలవుల్లో స్నాక్స్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ - 10 రోజులు నిల్వ!