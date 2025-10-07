పచ్చికారంతో నోరూరించే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
- కొత్త పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే 'ఆలూ కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చోటు పక్కా!
Published : October 7, 2025 at 10:47 AM IST
Aloo Pachi Karam Recipe in Telugu : బంగాళదుంపతో చేసే వంటకాలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఆలూతో చేసిన వాటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, అందరూ మెచ్చే బంగాళదుంప కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ".
ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్తో ప్రిపేర్ చేసే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోవడం పక్కా! అలాగే, దీన్ని తయారు చేయడానికి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే ఈ కొత్తరకం ఆలూ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - ఆరు(అరకిలో)
- నూనె - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బంగాళదుంపలను పీలర్ లేదా చాకుతో పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసిన బంగాళదుంప ముక్కలను ఒక పాన్ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- అయితే, బంగాళదుంపలను మరీ మెత్తగా ఉడికించకుండా 70 శాతం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను రెడీ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర - రెండు కప్పులు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- వేయించిన పల్లీలు - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - నాలుగు
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లు రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, కాడలతో సహా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా, వేయించిన పల్లీలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులతో పాటు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న బంగాళదుంప ముక్కలు 70 శాతం వరకు ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నీటిని వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ సగం వరకు బాగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్ను జత చేసి కలుపుతూ దాని నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
సరికొత్త రుచిలో "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ కాంబో!
- ఆ విధంగా ఫ్రై చేశాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాల పొడి, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని మసాలా మిశ్రమం ఆలూ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అలా ఉడికించాక మూత తీసి గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆరేడు నిమిషాల పాటు అంటే లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కసూరి మేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చిమిర్చి కారంతో ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే ఆలూ కర్రీని ఆస్వాదిస్తారు.
సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో - "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు"! - అద్దిరిపోతుంది
చుక్క నూనె లేకుండానే - క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు"! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!