పచ్చికారంతో నోరూరించే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

- కొత్త పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే 'ఆలూ కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చోటు పక్కా!

Aloo Pachi Karam Recipe
Aloo Pachi Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Aloo Pachi Karam Recipe in Telugu : బంగాళదుంపతో చేసే వంటకాలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఆలూతో చేసిన వాటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, అందరూ మెచ్చే బంగాళదుంప కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదే, పచ్చికారంతో ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ".

ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్​తో ప్రిపేర్ చేసే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోవడం పక్కా! అలాగే, దీన్ని తయారు చేయడానికి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే ఈ కొత్తరకం ఆలూ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Potato Curry Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - ఆరు(అరకిలో)
  • నూనె - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Potato Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బంగాళదుంపలను పీలర్ లేదా చాకుతో పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసిన బంగాళదుంప ముక్కలను ఒక పాన్ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • అయితే, బంగాళదుంపలను మరీ మెత్తగా ఉడికించకుండా 70 శాతం వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి.

పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • కొత్తిమీర - రెండు కప్పులు
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • వేయించిన పల్లీలు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - నాలుగు
Potato Curry Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లు రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, కాడలతో సహా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా, వేయించిన పల్లీలు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులతో పాటు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న బంగాళదుంప ముక్కలు 70 శాతం వరకు ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నీటిని వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ సగం వరకు బాగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మసాలా పేస్ట్​ను జత చేసి కలుపుతూ దాని నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయాలి.

Potato Curry Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ విధంగా ఫ్రై చేశాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాల పొడి, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని మసాలా మిశ్రమం ఆలూ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అలా ఉడికించాక మూత తీసి గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
Potato Curry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆరేడు నిమిషాల పాటు అంటే లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కసూరి మేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చిమిర్చి కారంతో ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే ఆలూ కర్రీని ఆస్వాదిస్తారు.

