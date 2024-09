ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే క్రిస్పీ "ఆలూ కుర్​ కురే " - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! - Aloo Kurkure Recipe

By ETV Bharat Features Team

How to Make Aloo Kurkure in Telugu : ఆలూ క్రిస్పీ కుర్​ కురేలను.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే.. వారం రోజులపాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి, వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :