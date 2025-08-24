ETV Bharat / offbeat

కొత్తరకం "ఆలూ కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో! - ALOO KATLI RECIPE IN TELUGU

టేస్టీ అండ్ స్పైసీగా 'ఆలూ కట్లీ' - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్ట్​లో చేరడం పక్కా!

Aloo Katli Recipe in Telugu
Aloo Katli Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read

Aloo Katli Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టమైన కూరగాయల్లో ఒకటి ఆలూ. దానితో ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది తరచుగా కుర్మా, ఫ్రై, ఉల్లికారం, ఆలూ వంకాయ వంటి కర్రీలు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, బంగాళదుంపతో చేసే వంటకాలు ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "ఆలూ కట్లీ" కర్రీ. కమ్మగా, కారంగా ఉండే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, పుల్కా, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన ఆలూ కట్లీ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Katli Recipe
Aloo (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - కిలో
  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • పెద్దసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • మీడియం సైజ్ టమాటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కసూరి మేతి - 2 టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

మసాలా కోసం :

  • సోంపు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12

Aloo Katli Recipe
Tomatoes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మరీ పెద్ద సైజ్ ఆలుగడ్డలు కాకుండా మీడియంగా ఉండేవి తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటి పై పొట్టును పీలర్​తో తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై పొట్టు తీసుకున్న బంగాళదుంపలను ఒకసారి నీట్​గా కడిగి రౌండ్ షేప్​లో చిన్న చిన్న స్లైసెస్​గా కట్ చేసుకోవాలి. అయితే, కట్ చేసుకున్న ఆలూ స్లైసెస్ మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఆలూ స్లైసులను ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని అందులో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీలోకి మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని సోంపు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని మరీ మెత్తని పొడిలా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Aloo Katli Recipe
Onions (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్​ పెట్టుకొని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్ రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రౌండ్​గా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ అవ్వనివ్వాలి.

Aloo Katli Recipe
Mirchi (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు లైట్​గా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న గుండ్రటి ఆలూ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడిని కూడా వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా మగ్గించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ఆలూ ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవి సాఫ్ట్​గా ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Aloo Katli Recipe
Jeera (ETV Abhiruchi)
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అడుగంటకుండా ఉండడంతో పాటు కర్రీ సమానంగా ఉడుకుతుంది.
  • వాటర్ ఇగిరిపోయి పూర్తిగా దగ్గరపడి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కసూరి మేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఆలూ కట్లీ" కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది!

