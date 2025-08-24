Aloo Katli Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టమైన కూరగాయల్లో ఒకటి ఆలూ. దానితో ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది తరచుగా కుర్మా, ఫ్రై, ఉల్లికారం, ఆలూ వంకాయ వంటి కర్రీలు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, బంగాళదుంపతో చేసే వంటకాలు ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "ఆలూ కట్లీ" కర్రీ. కమ్మగా, కారంగా ఉండే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, పుల్కా, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన ఆలూ కట్లీ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - కిలో
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- పెద్దసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- మీడియం సైజ్ టమాటాలు - నాలుగు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కసూరి మేతి - 2 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మసాలా కోసం :
- సోంపు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మరీ పెద్ద సైజ్ ఆలుగడ్డలు కాకుండా మీడియంగా ఉండేవి తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటి పై పొట్టును పీలర్తో తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై పొట్టు తీసుకున్న బంగాళదుంపలను ఒకసారి నీట్గా కడిగి రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. అయితే, కట్ చేసుకున్న ఆలూ స్లైసెస్ మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఆలూ స్లైసులను ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని అందులో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని సోంపు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మరీ మెత్తని పొడిలా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రౌండ్గా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ అవ్వనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు లైట్గా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న గుండ్రటి ఆలూ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడిని కూడా వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా మగ్గించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ఆలూ ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో అవి సాఫ్ట్గా ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అడుగంటకుండా ఉండడంతో పాటు కర్రీ సమానంగా ఉడుకుతుంది.
- వాటర్ ఇగిరిపోయి పూర్తిగా దగ్గరపడి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కసూరి మేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఆలూ కట్లీ" కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది!
