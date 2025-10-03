ETV Bharat / offbeat

"బంగాళదుంప కర్రీ" కుక్కర్​లో ఇలా ట్రై చేయండి! - రైస్, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

సింపుల్​గా అండ్ టేస్టీగా కుక్కర్​లోనే ఆలూ కర్రీ - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి!

Aloo Curry
Aloo Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Aloo Curry Recipe Making : చాలా ఇండ్లలో ఉదయం హడావిడి వాతావరణం కనిపిస్తోంది. మార్నింగ్ టిఫిన్స్, లంచ్ ప్రిపేర్ చేసే పనిలో గృహిణులు బిజీగా ఉంటారు. అలాంటి సమయాల్లో తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా ఇంకా సింపుల్​గా తయారు చేసుకునే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీనిని లంచ్​లోనే కాక చపాతీలోనూ తినొచ్చూ. అదేనండి బంగాళదుంపల కర్రీ. అంతేకాక కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇది చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Aloo Curry
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 2
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Aloo Curry
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోని నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్​ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం టమోటా పేస్టును గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు కుక్కర్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
Aloo Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి. దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా పుదీనా వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే టమోటా పేస్టు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Aloo Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం కుక్కర్​పై మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Aloo Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • విజిల్స్ అయిపోయాక చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి ఓసారి కూరను కలిపి పక్కకు దించుకున్నారంటే బంగాళదుంప కర్రీ సిద్ధమైట్లే.
  • ఈ కర్రీని అన్నంతో పాటు చపాతీలోనూ తిన్నొచ్చు.
  • అంతేకాకుండా సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.

