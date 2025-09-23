చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "ఆలూ బఠాణీ కుర్మా" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతమే!
ఈ స్టైల్లో 'ఆలూ కుర్మా' చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరడం పక్కా!
Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST
Aloo Batani Kurma Recipe : మనలో చాలా మంది బంగాళదుంపతో చేసిన వంటకాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది ఆలూ ఫ్రై, టమాటా, దోసకాయ లేదా వంకాయతో కలిపి కర్రీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొంతమంది బఠాణీతో కలిపి ఆలూ కుర్మా వండుతుంటారు. కానీ, మంచి రుచికరంగా రాకపోవడమో, నీరు నీరుగా ఉండడమో జరుగుతుంటుంది. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "ఆలూ బఠాణీ మసాలా కుర్మా" చేసి చూడండి. చిక్కని గ్రేవీతో భలే కమ్మగా కుదురుతుంది. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుని తినాలనిపించేంత రుచికరంగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీ, పూరీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. పైగా, ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సులువు! మరి, నోరూరించే ఈ ఆలూ బఠాణీ కుర్మాను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 300 గ్రాములు
- పచ్చిబఠాణీలు - 200 గ్రాములు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్వి)
- టమాటాలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్వి)
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
- కారం - సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - ఒకటీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒకటీస్పూన్
- నెయ్యి - నాలుగు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలను పీలర్తో పొట్టు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని క్యూబ్స్ మాదిరి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, తాజా పచ్చిబఠాణీలు, పసుపు వేసి కలిపి అవి మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పెట్టుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను ముక్కలుగా చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా ప్రిపేర్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఆలూ, బఠాణీలు మెత్తగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నీళ్లు వడకట్టి వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ ఎర్రగా, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఆనియన్స్ను వేయించుకున్నాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, గరంమసాలా, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసుకుని అన్నింటినీ కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ తేలేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెత్తని టమాటా ప్యూరీ వేసి బాగా కలిపి సన్నని సెగ మీద అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అయి ముద్దలా అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత 700ఎంఎల్ వాటర్ పోసి కలిపి హై ఫ్లేమ్ మీద ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కల్లో నాలుగైదు చేతితో చిదుముకుని అందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో మరికొద్దిసేపు ఉడికించాలి. గ్రేవీ మిశ్రమం బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలూ - బఠాణీ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కూర దగ్గరపడిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ బఠాణీ మసాలా కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ రెసిపీలో మీల్ మేకర్స్ని కాసేపు వేడి నీటిలో ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ పిండి పక్కన ఉంచి ఆలూ ముక్కలు వేసుకునేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు. అవి వేసుకున్నా కూడా కర్రీ మంచి రుచికరంగానే ఉంటుంది.
