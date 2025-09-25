ఘాటుగా, కమ్మగా "అల్లం చారు" - ఈ వెదర్లో టేస్ట్కు ఫిదా అవుతారు!
అల్లంతో చారు ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 3:14 PM IST
Ginger Rasam Making in Telugu : అల్లాన్ని వివిధ రకాల వంటకాల్లో వాడుతుంటారు. కానీ దీనితో చారు తయారు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. ఇలా చేస్తే స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తూ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు కలిపి తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగించేస్తారు! సింపుల్గా, ఘాటు ఘాటుగా చేసుకోనే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- మిరియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లం - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 1
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- నిమ్మరసం - 3 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి నానబెట్టిన కందిపప్పును కుక్కర్లో తీసుకొని పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత పప్పులో అరలీటర్ వాటర్ పోసి రుబ్బుకోవాలి.
- ఆపై రుబ్బిన మిశ్రమాన్ని మరో గిన్నెలోకి జాలితో వడగట్టి పలుచటి పప్పు నీళ్లని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీ గిన్నెలో రెండు టీ స్పూన్ల మిరియాలు, కొంచెం అల్లం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైెండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పప్పు నీళ్లు ఉన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలు,అల్లం మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు బాగా మరిగించాలి.
- చారును బాగా మరిగించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇందుదులో మూడు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి ఓసారి కలపాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న పాన్ పెట్టుకొని అయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆవాలు, మెంతులు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపును చారులో వేసి ఓసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే ఘాటుఘాటు రుచితో నోరూరించే అల్లం చారు సిద్ధమైనట్లే!
